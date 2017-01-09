Çeyrek altın ne kadar? (09.01.2017)

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayarak 139 liranın üzerine çıktı, çeyrek altın ise 228 liradan satılıyor

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Yeni haftaya da yükselişle başlayan ve 139,2 lirayı gören gram altın, 139 lira civarında alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 228, Cumhuriyet altını 932 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise geçen haftanın son işlem gününde 1.181 dolar seviyesinden güne başlamasına karşın bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,67 değer kaybıyla 1.173 dolardan tamamladı. Bugün yatay bir seyir izleyen altının onsu, 1.177 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Uzmanlar, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert gerilemenin altın fiyatlarını olumlu yönde desteklediğini belirtiyor. Altının gram fiyatındaki yükselişte ise dolar/TL'deki yükseliş etkili oluyor.