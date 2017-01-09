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ne kadar? (09.01.2017)

  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 12:44
Çeyrek altın ne kadar? (09.01.2017)
Çeyrek altın ne kadar? (09.01.2017)

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayarak 139 liranın üzerine çıktı, ise 228 liradan satılıyor

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Yeni haftaya da yükselişle başlayan ve 139,2 lirayı gören gram altın, 139 lira civarında alıcı buluyor.

'da 228, Cumhuriyet altını 932 liradan satılıyor.

İŞTE SON FİYATLAR

Altının ons fiyatı ise geçen haftanın son işlem gününde 1.181 dolar seviyesinden güne başlamasına karşın bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,67 değer kaybıyla 1.173 dolardan tamamladı. Bugün yatay bir seyir izleyen altının onsu, 1.177 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert gerilemenin altın fiyatlarını olumlu yönde desteklediğini belirtiyor. Altının gram fiyatındaki yükselişte ise dolar/TL'deki yükseliş etkili oluyor.

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