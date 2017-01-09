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e gönderecek

AA
  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 15:16 Güncelleme Tarihi: 9.1.2017 15:17
Merkez Bankası hükümete mektup gönderecek
Merkez Bankası hükümete mektup gönderecek

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), yüzde 5 olarak hedeflenen 2016 unun yüzde 8,53 gerçekleşmesi nedeniyle e açık gönderecek.

Banka, açık ta hedefinden sapmanın nedenleri ve enflasyonun tekrar hedefe ulaşması için alınan tedbirleri açıklayacak.

Kanunu'nun 42'nci maddesi uyarınca, enflasyonun hedeften belirgin şekilde sapması durumunda TCMB'nin, sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri e yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması gerekiyor.

TCMB'nin, 9 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan "2016 Yılında Para ve Kur Politikası" başlıklı temel politika metninde, Merkez Bankasının temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu anımsatılarak, bu çerçevede 2016 - 2017 - 2018 yılları için enflasyon hedefinin hükümet ile varılan mutabakat çerçevesinde yüzde 5 düzeyinde belirlendiği ifade edilmişti.

TCMB'nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığının her iki yönde 2 yüzdelik puan olduğu belirtilen metinde, "Enflasyonun yıl içinde üçer aylık dönemlerin sonu itibarıyla yıl sonu hedefinden 2 yüzdelik puandan fazla farklılaşması durumunda, sapmaya yol açan nedenler ile hedefe ulaşılması için alınan ve alınması gereken önlemler Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuna açıklanacaktır. Gerçekleşen enflasyonun yıl sonunda belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hükümete açık mektup yazılacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

TCMB, 2016 yılı enflasyonunun yüzde 8,53 seviyesinde gerçekleşmesi ve yüzde 5'lik hedefin belirgin şekilde üzerine çıkması nedeniyle hükümete açık mektup yazacak. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile bir başkan yardımcısının imzalarını taşıyacak mektup, hükümet adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e iletilecek.

Analistler, 2016 yılında enflasyonun hedefin üzerinde gelmesinde bir çok nedenin olduğunu belirtiyor. Fiyat ayarlamaları ve petrol fiyatlarının 55 doların üzerine çıkmasının enflasyondaki artışın başlıca nedenleri olduğunu ifade eden analistler, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi, jeopolitik riskler ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle Türk lirasının değer kaybetmesinin de enflasyon üzerinde olumsuz yansıması olduğunu kaydediyor.

Merkez Bankası 2015 yılı sonunda enflasyon hedefini tutturamadığı için eski Başkan Erdem Başçı ve Başkan Yardımcısı Mehmet Yörükoğlu'nun imzasını taşıyan açık mektup, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e hitaben 26 Ocak 2016 tarihinde yazılmıştı.

2006 yılından bu yana hedeflenen ve gerçekleşen yıllık enflasyon oranları (yüzde) şöyle:,

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