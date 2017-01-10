British Airways çalışanları 2 günlük greve gitti

İngiliz hava yolları British Airways (BA) çalışanları, İngiltere’nin başkenti Londra’da 2 günlük grev başlattı.

İngiltere'nin önde gelen işçi sendikalarından Union'a bağlı 2 bin 900 British Airways çalışanının, ücretlerinin artırılması talebiyle greve gitti.

ÜCRETLER DÜŞÜK



İşçi sendikası Union'ın Sözcüsü Oliver Richardson, "Kabin memurlarının aldıkları ücret tam olarak kırılma noktasında. İkinci bir iş yapmak zorunda kalıyorlar, işe uçamayacak şekilde geliyorlar." ifadelerini kullandı. Richardson, 2011'den itibaren BA çalışanlarının yoksulluk sınırının altında ücretlendirildiğini ileri sürdü.



Sendikadan yapılan açıklamada da British Airways'in kabin görevlilerinin yıllık kazancının 21 bin ila 25 bin sterlin arasında olduğunu duyurmasına karşın çalışanların eline yaklaşık 12 bin sterlin geçtiği belirtildi.