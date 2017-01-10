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çalışanları 2 günlük e gitti

AA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 16:13 Güncelleme Tarihi: 10.1.2017 16:23
British Airways çalışanları 2 günlük greve gitti
British Airways çalışanları 2 günlük greve gitti

İngiliz hava yolları (BA) çalışanları, İngiltere’nin başkenti Londra’da 2 günlük başlattı.

İngiltere'nin önde gelen işçi sendikalarından Union'a bağlı 2 bin 900 çalışanının, ücretlerinin artırılması talebiyle e gitti.

ÜCRETLER DÜŞÜK

İşçi sendikası Union'ın Sözcüsü Oliver Richardson, "Kabin memurlarının aldıkları ücret tam olarak kırılma noktasında. İkinci bir iş yapmak zorunda kalıyorlar, işe uçamayacak şekilde geliyorlar." ifadelerini kullandı. Richardson, 2011'den itibaren BA çalışanlarının yoksulluk sınırının altında ücretlendirildiğini ileri sürdü.

Sendikadan yapılan açıklamada da British Airways'in kabin görevlilerinin yıllık kazancının 21 bin ila 25 bin sterlin arasında olduğunu duyurmasına karşın çalışanların eline yaklaşık 12 bin sterlin geçtiği belirtildi.

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