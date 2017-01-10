Çin hidrojenli uçak yapan üçüncü ülke oldu

Dün Çin yerel basınında çıkan haberlere göre, ülke, hidrojen yakıt hücresiyle çalışan uçak denemesinde başarılı bir test gerçekleştiren üçüncü ülke oldu.

ST Daily gazetesine göre iki koltuklu elektrikli uçak, kuzeydoğu Liaoning eyaletindeki bilim adamları tarafından denendi. Uçak yerden 320 metre yüksekliğe ulaşarak testi gerçekleştirdi. Elektrik motoru ve pil şarjı için 20 kilovat enerji üretebilen bir hidrojen yakıt hücresi ile donatılan uçak, şu ana kadar Çin dışında ABD ve Almanya tarafından üretildi.