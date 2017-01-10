EPDK’dan LPG operasyonu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), LPG satışlarında piyasa yapısını bozucu yönde hareket ederek, araçlara otogaz yerine dökme LPG satan firmaları takibe aldı. EPDK'dan edinilen bilgiye göre kurum piyasada bazı enerji şirketlerinin LPG türleri arasındaki vergi farklılığını kötüye kullandığını tespit etti. Yetkililer, vergi miktarı daha yüksek olan otogaz yerine tüketiciye dökme LPG satarak piyasa yapısını bozucu yönde hareket eden firmalarla ilgili inceleme başlattı. Eylül ayında ÖTV miktarının 20 kuruş artmasıyla otogaz ile diğer LPG türleri arasında ton başına 568 lira fark oluştuğunu belirten yetkililer, kalori ve benzeri parametreler açısından benzerlik gösteren bu LPG türlerinin usulsüz olarak otogaz yerine kullanılabildiğini kaydetti.