"Teröre odaklanıp ekonomiyi ihmal edersek, terörün önünü açmış oluruz, yatırımlarımızı yürütürken güvenlikten ödün verirsek ikisini birden kaybederiz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedeflerinden sapılması durumunda istikametin tümden yitirilebileceği uyarısında bulundu. 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Türkiye'nin 81 ilinden gelen kaymakam ve vali yardımcılarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye özel önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Sizlerden şehrinizin, ilçenizin ekonomik potansiyelini harekete geçirecek her türlü çabayı göstermenizi özellikle rica ediyorum. Üretimi, ticareti, istihdamı, ihracatı artırmaya yönelik faaliyetleri destekleyerek, teşvik ederek, gerekiyorsa öncülük ederek ekonomiyi ayağa kaldırmalıyız" dedi. Erdoğan, yaşanan tecrübelerin Türkiye'ye aynı anda hem terörle mücadele etmeyi hem dış politikada etkinlik kurmayı hem de yatırımları sürdürüp hedeflerden kopmamayı öğrettiğine dikkat çekti.



GÜNDEMİMİZDEN KOPMADIK

Erdoğan, "Avrupa ülkeleri bu konulardan herhangi biri öne çıktığında diğer hususlarda panikliyor. 2008 küresel finans krizinde geçtiğimiz yıllardaki mülteci sorununda, terör olaylarında nasıl savrulduklarını hep birlikte gördük. Ülkemiz ise tüm bu sıkıntılara rağmen kendi gündeminden kopmadan yolunda yürümeye devam ediyor" diye konuştu.



İNSANIMIZA SAHİP ÇIKALIM

Erdoğan, özellikle vatandaşların kendilerini sahipsiz hissetmemelerinin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Tayyip Erdoğan için el, göz, kulak, ayak sizsiniz, Başbakanımız için sizsiniz, bakanımız için sizsiniz. Siz varsanız bizim elimiz, ayağımız, gözümüz neyse var, siz yoksanız orada biz de olmayız" değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer biz insanımıza sahip çıkarsak onlar terör örgütleriyle mücadelemizde de, darbeciler karşısında da, ekonomik saldırılar karşısında da bizim yanımızda yer alacaklardır."