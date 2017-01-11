TOKİ Sur’da tarihle yeşili buluşturacak

TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, Sur’da yapılacak çalışmalarda tarihi dokunun korunması gerektiğini vurgulayarak, “Kadim bir gelenekten gelen tarihi dokuyu, geleceğe taşıyoruz” dedi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, dar gelirli vatandaşları konut sahibi yaparken, vatandaşların ihtiyaç duyduğu sosyal alanlar ve yeşil alanları da inşa etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terörün izlerini silmek ve ilçenin çehresini değiştirmek için peyzaj projesi hazırladıklarını belirten Turan, "Sur ilçesi hem Diyarbakır hem ülkemiz hem de tarihi açıdan önemli bir yer. Suriçi'ne değer katacak, bölgeyi rahatlatacak önemli bir peyzaj projesini hayata geçireceğiz. Çalışma yapacağımız alanın büyüklüğü 110 bin metrekare. İlk etapta yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda peyzaj projesi gerçekleştireceğiz. Çalışmalara 4 Ocak'ta başladık" ifadelerini kullandı. Suriçi'nin sit alanı olduğuna dikkati çeken Turan, yapılacak çalışmalarda tarihi dokunun korunması gerektiğini vurguladı. Gerçekleştirecekleri peyzaj projesini Sur'un tarihi dokusuna uygun planladıklarını aktaran Turan, "Projemiz tamamlandığında kadim bir gelenekten gelen tarihi doku geleceğe taşınacak" şeklinde konuştu.