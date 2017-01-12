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doğalgaz projelerini finanse edecek

  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 17:36 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 17:38
Gazprom doğalgaz projelerini finanse edecek
Gazprom doğalgaz projelerini finanse edecek

Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, bu yıl içinde da dahil olmak üzere üç doğalgaz projesini finanse edeceklerini açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Zubkov, 2017'de , Kuzey Akım 2 ve Sibirya'nın Gücü projelerinin kendilerine düşen bölümlerinin tarafından finanse edileceğini söyledi.

Üç projenin de yüksek maliyete sahip olduğunu belirten Zubkov, "Bu nedenle yönetim kurulu olarak şekliyle ilgili çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Gazprom'dan daha önce yapılan açıklamada, Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi için geçen yıl 23,5 milyar rublelik yatırım yapıldığı duyurulmuştu.

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