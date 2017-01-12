Kıdem tazminatında flaş gelişme!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kıdem tazminatı tartışmaları ile ilgili olarak, "Yüzde 100 hemfikir olmayı arzu ederim ama şunu bilin ki yüzde 70'i yakaladığım an Türkiye Büyük Millet Meclisine TBMM'ye getireceğim" dedi.

Müezzinoğlu, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile Yol-İş Sendikası tarafından bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatında Gelişmeler" toplantısına katıldı.

YÜZDE 70'İ YAKALADIĞIM AN MECLİSE GETİRECEĞİM"

Çalışma hayatının en temel sorunlarından birinin de kıdem tazminatı olduğunu hatırlatan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Kıdem tazminatı işçimizin alın teri ve hakkıdır. Bu alın terini koruyan, güvenceye alan, hakkaniyetli, sürdürülebilir, geliştirilebilir, emniyetli bir sistemi yine paydaşlarımızla beraber oturacak, konuşacak, çalışacağız. Yüzde 100 hemfikir olmayı arzu ederim ama şunu bilin ki yüzde 70'i yakaladığım an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onu getireceğim. Çünkü yüzde 100'ün peşinde koştuğumuz yılların kaybını yaşayan dünya kadar işçi kardeşimiz var."