X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Yatırım yapana Türk vatandaşlığı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

yapana !

DHA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 10:06
Yatırım yapana Türk vatandaşlığı!
Yatırım yapana Türk vatandaşlığı!

'de en az 1 milyon dolarlık satın alan, en az 2 milyon dolar yapan ya da en az 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açan yabancılara verilecek.

Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre;

- En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan,

- En az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye ı yapan

- En az 3 milyon dolar tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla 'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı tespit edilen

yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek.

Değişiklikle, en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu belgelenen yabancıların da Türk vatandaşlığı almaya hak kazanacağı hüküm altına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.