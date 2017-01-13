600 bin kamyoncuya robot rakip

Türkiye’de 600 bin civarındaki kamyon şoförüne rakip yolda. ABD’de pilot çalışmaları başlayan ve 2020’de Avrupa’da yayılacak olan sürücüsüz kamyonlar en yakın tehdit

Yapay zeka ve big data teknolojilerinde yüzde 150 büyüme yakalayan Microsoft Türkiye, bu alandaki ürünlerini tabana yayma konusunda adımlar atmaya hazırlanıyor. Microsoft Türkiye CTO'su Onur Koç, "Sadece belli kurumların ve şirketlerin yaptırım yapabileceği bu alanı her ölçekteki firmanın kullanımına açmak istiyoruz. Hedefimiz her alanda en az birden fazla yapay zeka kullanmasını sağlamak" dedi. Akıllı uygulamaları geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Koç, tüm yazılımcılara açık bir platform oluşturduklarını belirtti.



AVRUPA 2020'DE GEÇİYOR

Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ise yeni teknolojilerin kullanımının Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağı gibi aynı zamanda kısa süre içinde istihdam kaybı yaşanmasına da engel olacağını vurguladı. Yantaç, "Örneğin şu anda sürücüsüz (otonom) kamyonlar kullanılmaya başlandı. Avrupa'da ise 2020 yılında otonom kamyonlar yollarda olacak. Türkiye en çok kamyon şoförü olan ülke. 600 bin civarında kamyon şoförü var. Bu teknolojilerin kullanılması istihdam kaybının önüne geçecek tek çözüm" dedi. Microsoft'un Windows 10'la beraber hayata geçirdiği yapay zeka platformu Cortana'nın bu hizmetlerin başında yer aldığını aktaran Yantaç, "Cortana bireyleri daha iyi tanıyarak onlara hizmet verirken, Cortana Intelligence Suite de aynı imkânı kurumlara sağlıyor" diye konuştu.





Dünyanın ilk şoförsüz TIR'ı 193 kilometre yol yaparak ilk kargosunu taşıdı. Colorado Springs'te gerçekleşen seyahat bira taşımasında kullanıldı. Otto adı verilen araç Anheuser- Busch firmasına ait yükü teslim etti.



ALTI HEDEF SEKTÖR VAR

Finans, üretim, perakende, sağlık, otomotiv ve kamu sektörlerini birincil hedef olarak belirlediklerini aktaran Onur Koç, "Bunun dört ana parçası var. İnsanların bilgisayarlarla olan iletişimini doğal iletişim modelleriyle yeniden tanımlamak. Uygulamaların daha akıllı olmasını sağlamak, yapay zeka teknolojilerini yazılımcıların kullanımına açmak ve dünyanın en büyük süper bilgisayarını bulutta inşa etmek" dedi.





Soldan sağa: Microsoft Türkiye CTO Onur Koç, Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Platformu Pazarlama Müdürü Behice Funda, Microsoft Türkiye Windows Uygulama Geliştirme Yöneticisi İbrahim Kıvanç, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç.