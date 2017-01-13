Döviz kurunu silah gibi kullanıyorlar

“Bombası olan teröristle, doları olan terörist arasında fark yok” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dövizin küçük rakamlarla ve kâğıt üzerindeki işlemlerle yükseltildiğinin altını çizdi

Türkiye'nin maruz kaldığı saldırıların ekonomik boyutu olduğunu artık herkesin gördüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, eurosu, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur. Amaç, Türkiye'ye diz çöktürmek, teslim almak, hedeflerinden uzaklaştırmak. Bunun için döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar" dedi. 34. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de birtakım sorunları olduğunu fakat bunların hiçbirinin döviz kurunun bugünkü seviyeye gelmesinin açıklaması olmadığını vurguladı.



KAĞIT ÜZERİNDE İŞLEMLER

Erdoğan, "Döviz üzerinden yapılan spekülasyonların derinliğinin olmadığı, çok küçük rakamlarla ve daha ziyade kâğıt üzerinde işlemlerle kurların yükseltildiği ortadadır. Milletimiz, döviz almak yerine satarak, 15 Temmuz'un ertesi günü başlatılan ilk dalga saldırının önünü kesmişti. Bunun devamını ben milletimden rica ediyorum. Bugün aynı tutumu sürdürmeliyiz. Merkez Bankamız ve tüm bankalarımız da bu oyunu bozmaya yönelik bir pozisyon almalıdır" değerlendirmesinde bulundu. Merkez Bankası'nın gerekli tedbirleri alacak imkân ve kabiliyetlere sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin ve milletin bekasının söz konusu olduğu bir dönemde bankaların da farklı hesapların içerisine girmemesi gerektiğini söyledi. İş dünyasına da yatırım çağrısını tekrarlayan Erdoğan, "Ekonomiyi çökertme gayretlerine karşı da milli bir seferberlik içinde olmalıyız" dedi.