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Erdoğan'dan yla müjdesi!

  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 15:51 Güncelleme Tarihi: 13.1.2017 16:05
Erdoğan'dan yerli parayla ihracat müjdesi!
Erdoğan'dan yerli parayla ihracat müjdesi!

Döviz piyasasındaki hareketliliği değerlendiren "yla ithalat ve ın yapılması konusunda da ya vardığımız ler var. O başladığı zaman yerli para üzerinde döviz kurunun baskısı daha da azalacak diye bekliyorum" dedi

"KİMSE YASTIĞININ ALTINDA DÖVİZ BİRİKTİRMESİN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar ve eurodaki hareketlilik ile ilgili basın mensuplarının sorusu üzerine, "Bizimki medcezir hareketi gibi oldu. Bir konuşma yapıyorsunuz iniyor, sonra bir konuşma yapıyorsunuz çıkıveriyor. Bu hafta içinde tekrar bir değerlendirmeyi yapacağız. Burada ürkecek bir durum söz konusu değil. Ben yine milletime çağrı yapıyorum. Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin. Bunları TL ye dönüştürsün" diye konuştu.

"YERLİ PARAYLA İHRACAT KONUSUNDA ANLAŞTIĞIMIZ ÜLKELER VAR"

, "Maliye Bakanlığımızın başlattığı bir kampanya vardı. Bu kampanyada da maşallah iyi bir geri dönüşüm oldu. Daha ileri gidiyorum. yla ithalat ve ın yapılması konusunda da ya vardığımız ler var. O başladığı zaman yerli para üzerinde döviz kurunun baskısı daha da azalacak diye bekliyorum" dedi.

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