İTO’nun çağrısına 21 STK’dan imza

İTO’nun Cumhurbaşkanlığı sistemine destek için yayımladığı bildiriye 21 sektörel sivil toplum kuruluşu imza attı. İTO Başkanı Çağlar, “Ekonomik istikrar için, toplumsal mutabakat şart” dedi

Anayasa değişikliği paketi TBMM'de görüşülmeye başlamadan önce Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' çağrısı yapan İstanbul Ticaret Odası'na (İTO), iş dünyasından destek yağıyor. 21 sektörel sivil toplum kuruluşu Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' demek için bir araya gelerek bildiriye imza attı. Bildiride "Ekonomik büyüme, siyasi istikrar ve toplumsal mutabakatla sağlanır. Son 14 yılın kazanımlarını geleceğe taşımak için, Türkiye'nin istikrarı ve istikrarın güvencesi için Cumhurbaşkanlığı sistemini iş dünyası olarak destekliyoruz" denildi.



GÜÇLÜ GELECEĞE İMZA

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, "Sektörel STK'ların gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyorum. Umuyorum ki odamız ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu girişimi, halen görüşmelerin sürdüğü TBMM'de parlamenterlerimizin vicdanlarında da ses bulacaktır" değerlendirmesini yaptı. Başkan Çağlar, yeni anayasa konusunda önümüzdeki dönemde sivil toplum buluşmalarına devam edeceklerini açıkladı. İbrahim Çağlar, dünya ekonomik, politik ve askeri çalkantılarla boğuşurken, küresel kaostan Türkiye'nin de kaçınılmaz olarak etkilendiğini belirterek, şunları söyledi: "Bizler yatırım yapan, üreten, istihdam oluşturan iş insanları olarak koalisyonlar, darbeler ve ekonomik krizler arasında sarkaç gibi salınan bir ülke değil, sorunlarını hızlı ve etkin kararlar alarak çözen bir Türkiye istiyoruz. Millet olmak, güçlüklere karşı birlikte durmak, omuz omuza verip yürüyebilmektir. Ekonomik gelişmenin en büyük sermayesi ise birlik şiarı etrafında buluşma kuvvetidir. Gelin ülkemizin güçlü geleceğine hep birlikte imza atalım."



Bildiride "Özellikle altını çizmek isteriz ki, bizler rejimi değil, sistemi tartışıyoruz. 94 yıllık tecrübemize dayanarak sistemin ürettiği her türlü eksikliğin artık bertaraf edilmesi gerektiğine inanıyoruz" deniliyor.



TİM AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, "Anayasamız halkın anayasasıdır" dedi. Bu süreçte en önemli karar vericinin halk olduğuna işaret eden Büyükekşi, "Halk kendi anayasası hakkında bir karar verecek ve bu karara saygı duyulacaktır. Getirilen değişikliğin ülkemize istikrar katacağını ve ülkemizin geleceğine güvenle bakacağını umuyoruz. Ekonomimizde son günlerde yaşanan dalgalı süreç düşünüldüğünde, halkımızın bu algı oyununa gelmemesi, kısa vadeli değil uzun dönemli değerlendirme yapması önem arz etmektedir" diye konuştu.