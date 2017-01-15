'Türkiye 186 ülkeye bin 730 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyor'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Özcan, Türkiye'nin 186 ülkeye 18 milyar dolar değerinde sattığı bin 730 çeşit tarımsal ürün ihraç ettiğini bildirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Üreten Muğla Ortak Akıl Toplantısı"nda Bakanlık yetkilileri üreticilerle bir araya gelerek, sorunları dinledi.

Toplantının açılışında konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla'nın bereketli toprakları, uygun iklimi, coğrafi konumu ile bitkisel ve hayvansal üretimde üreteciler için büyük avantajlar içerdiğini belirtti.

Muğla çiftçilerinin ülkede üretilen birçok ürünü yüksek kalite ve verimle üretebildiğini kaydeden Çiçek, Muğla yüz ölçümünün yüzde 18'ini de tarım alanlarının oluşturduğunu anlattı.

Çiçek, Muğla'nın tarımsal üretim değerleri itibarıyla örtü altı domates yetiştiriciliği, zeytin, nar, narenciye, badem, çam balı ve kültür balıkçılığı sektörlerinde öne çıktığını vurguladı.

"Türkiye tarımsal hasıla ve ihracat bakımından net bir ihracat yapan ülke durumundadır"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özcan da Türkiye'nin tarımsal üretim hasılası bakımından dünyada altıncı, Avrupa Birliğinde (AB) birinci sırada olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 60 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile bu değeri yakaladığını ve bir çok üretimlerde de dünya birincisi olduğunu vurgulayan Özcan, "Türkiye 186 ülkeye bin 730 çeşit tarımsal ürün ihraç etmektedir. Bu üretimlerinde ihracat değeri 18 milyar dolardır. Yaklaşık 11,5 milyar dolar liralık da ithalatımız vardır. Türkiye tarımsal hasıla ve ihracat bakımından net bir ihracat yapan ülke durumundadır. Türkiye'de dünyanın geleceğine gıda ve üretimiyle ilgili 'Biz de varızın adayları arasındadır. Bu adaylığımız da çok ciddidir." diye konuştu.