Lüks otoda dünya rekoru

Dünyada lüks otomobil satışları 6 yıldır rekor kırıyor. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche’nin satışları 2016’da yeni rekorlara imza attı

Lüks otomobil markalarının global satışları üst üste 6 yıldır rekor üstüne rekor kırıyor. Son rekor 2016'da geldi. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche'nin global satışları 2016'da rekor kırdı. Mercedes-Benz'in global satışları yüzde 11.3 artarak 2 milyon 83 bin adede çıktı. Alman marka en büyük rakibi BMW'yi solladı. 2016'da BMW'den iki kat fazla büyüyen Mercedes-Benz'in global satışları ilk kez geçen yıl 2 milyon sınırı aştı. Markanın rekor kırmasındaki en büyük neden Çin oldu. Mercedes-Benz, Çin'de 472 bin adet satış gerçekleştirdi. ABD'deki satışları ise yüzde 0.8 düştü. Alman markasının satışları Avrupa'da yüzde 12.4 artarak 898 bin adede, ana vatanında ise yüzde 7.2 artışla 293 bin adede çıktı.

AUDI ÇİN'DE 1 NUMARA OLDU

Lüks otomobil pazarında liderliği Mercedes-Benz'e kaptıran BMW de üst üste 6'ıncı kez rekor kırdı. BMW yüzde 5.2 artışla 2 milyon 3 bin adede satış gerçekleştirdi. Aynı şekilde markanın Çin'deki satışları yüzde 11.3 artışla 516 bin adede çıkarak, yeni rekora imza attı. MINI ve Rolls-Royce markalarını bünyesinde bulunduran BMW Grup'un satışları ise yüzde 5.3 artışla 2 milyon 367 bin adede çıktı. Lüks otomobil denilince akla gelen markalardan Rolls-Royce ise 2016'da tarihinin ikinci en iyi yılını yaşadı. Markanın global satışları yüzde 6 artarak, 4 bin 11 adet oldu. Alman otomotiv devi Audi de 2016'da rekor kıran bir başka lüks marka oldu. Audi'nin satışları yüzde 3.8 artışla 1 milyon 871 bin adede çıktı. Çin'de 591 bin adet satış gerçekleştiren Audi, bu pazarda en fazla satış yapan lüks marka oldu. Bir başka rekor kıran lüks marka da Porsche oldu. Alman Porsche'nin global satışları yüzde 6 artışla 237 bin adede çıktı. Çin pazarında rekora imza atan marka, 65 bin satış rakamına ulaştı.



MERCEDES-BENZ SOLLADI

2016'da dünya lüks otomobil pazarının lider koltuğuna Mercedes- Benz oturdu. Türkiye'de de benzer bir gelişme yaşandı. Mercedes- Benz, altı yıl aradan sonra liderliği BMW'den aldı. 2016'da Mercedes-Benz 32 bin 666 adet satış gerçekleştirirken, BMW'nin satışları 27 bin 166 adette kaldı. Audi'nin satışları 22 bin 5 adet, Volvo'nun ise 4 bin 100 adet oldu.