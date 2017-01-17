100 bin KOBİ’nin sağlık MR’ı çekilecek

Kamu ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirilecek olan NMR sistemi, yüksek standartlarda üretim yapmak isteyen 100 bin KOBİ’nin sağlık MR’ını çekecek. Hedef, sanayi altyapısını iyileştirmek ve katma değeri yüksek ürünler üretmek

KOBİ'lerin üretime olan katkılarını artırmak amacıyla kamu ve özel sektör ortaklığında önemli bir yatırım hamlesi başlatıldı. Özellikle tarım ve sanayi alanında faaliyet gösteren KOBİ'leri yakından ilgilendiren Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Laboratuvarları, bu yıl içinde İstanbul ve Ankara'da hayata geçirilecek. 5 yılda 15'e ulaşması beklenen laboratuvarlar KOBİ'lerin sağlık ve kalite merkezi gibi faaliyet gösterecek. Şirketlerin üretim bantlarından, ürünlerdeki kimyasal değişimlere kadar pek çok sorunu ortaya çıkaracak olan laboratuvarlardan 5 yılda yaklaşık 100 bin KOBİ'nin istifade etmesi bekleniyor.

ALANINDA İLK OLACAK

Marmara Bölgesi'ne hitap edecek olan ilk NMR merkezi, Ekonomi Bakanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin (GTÜ) katkılarıyla hayata geçiriliyor. Laboratuvarın teknik detaylarını paylaşan proje yürütücüsü Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bulat Rami, "Türkiye'de bu konuda ilk laboratuvarı kurmayı planlıyoruz. NMR sistemi sayesinde gıda, sanayi, tarım ürünlerini test edecek. Analizlerin kontrol ölçümlerini yapabileceğiz. NMR sistemiyle değişik malzemelerin içinde bulunan farklı manyetik momentlerden dolayı enerjik seviye farklarını ölçeceğiz. Bu şekilde malzeme konusunda çok zengin bilgi elde etmek mümkün olacak" dedi.



SANAYİ ALTYAPISINI İYİLEŞTİRECEK

Projeyi yüzde 75 oranında destekleyen Marka Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, "Bu önemli projeyi sanayi ve tarım uygulamalarına yönelik destekleme kararı aldık. Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan GTÜ'nün bu laboratuvarı kurması bizim için de oldukça önemli. Bu sayede bölgemizdeki sanayi altyapısının iyileştirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine katkı sunulmasını hedefliyoruz. Ülkemizin sanayi dönüşümü için bölgelerimizde bulunan bu tür analiz laboratuvarlarının geliştirilmesine olan desteğimiz devam edecek" şeklinde konuştu.



KOBİ TURU

1-TRAFİKTE İNŞAAT ÇİLESİNİ BİTİRECEK

Kalıp ve iskele üreticisi Doka, yeni ürünlerini 5. İskele Kalıp Fuarı'nda görücüye çıkardı. Şehir içindeki köprü ve viyadük projelerine yönelik yeni geliştirilen "Doka UniKit" sistemiyle trafikte aksamaya sebep olmadan inşaat yapılabilecek. Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, ürün sayesinde hem zaman hem de benzin tasarrufu ile ekonomiye katkı sağlanacağını söyledi.



2-BELLA TÜRKİYE PAZARINA GERİ DÖNDÜ

Cezayir'in en büyük hazır mutfak oyuncularından ve dünya devi ankastre markalarının Cezayir distrübütörlüğünü üstlenen Tan ailesi, 14 yıl aradan sonra yuvaya Muhammed Tan'ın yeni girişimi Bella Maison markasıyla dönme kararı aldı. Muhammed Tan, "Türkiye özlemimi, Bella Maison markasına yansıttım" dedi.