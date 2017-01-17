İlaca kur zammı stokçuya yaradı

İlaçta kur ayarlaması fiyatlara yüzde 10 zam olarak yansıdı. 20 Şubat’tan itibaren geçerli olacak zam öncesi piyasada fırsatçılar türedi. Depolar ve ilaç firmaları piyasaya ilaç vermeyince vatandaş mağdur oldu

ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunda değişikliğe gidilince ürünlere yüzde 10.65 zam geldi. İlaçta zamlı fiyatlar 20 Şubat'ta devreye girecek. Piyasada zam öncesinde yine fırsatçılar türedi. Bazı depolar ve ilaç firmaları ellerindeki ürünü satmayıp depoda tutuyor. Zammın geçerli olacağı 20 Şubat'ı bekliyor. Vatandaş ise mağdur.



SAĞLIK BAKANLIĞI EL ATMALI

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, vatandaşın eczane eczane dolaşıp ilaç aradığını ve bu durumun 20 Şubat'a kadar çözülmesinin zor olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın bu stokçuluk konusuna el atması gerektiğinin altını çizen Sarıalioğlu, "Bu, her zam dönemi ortaya çıkıyor. Depolara sorduğumuzda ilaç firmalarının zamlanacak ilaçları satmadıklarını belirtiyor. Özellikle ithal ilaç bulmakta sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.



ZAM BEKLENTİSİ SIKINTIYI ARTIRDI

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ise 'Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nun 03.01.2017 tarihli kararı ile ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru 2.3421 TL olacak şekilde değiştirildi. İlaç fiyatlarına zam beklentisi oluşturan bu gelişmenin sonrasında piyasada bulunamayan ilaç sayısı her geçen gün hızla artıyor. Sağlık hizmetlerini, halk sağlığı ve tedavi süreçlerini olumsuz etkileyen bu durumun ivedilikle giderilmesi ve hasta mağduriyetinin engellenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.



SGK: MAĞDURİYET ÖNLENECEK

Zam piyasada bulunan tüm ilaçları kapsayacak ve yeni fiyatlı satışlar 20 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu vatandaşın fiyat artışından etkilenmemesi ve mağdur olmaması için çalışmalar yapıyor. Buna göre vatandaşın reçeteli alınan ilaçlarda zamdan etkilenmeyeceği, reçetesiz alınan ilaçlarda ise zamlı ödeme yapacağı öğrenildi.



300 MİLYON TL'LİK EK YÜK

Yeni yıl bütçe planlamasında kur düzenlemesinden dolayı 1 milyar TL'lik ilaç fiyat artışı öngören SGK, son aylarda euro ve doların yükselmesiyle bu rakama 300 milyon TL daha eklemek zorunda kaldı.