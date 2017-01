Sekiz milyarder 3.6 milyar kişiden zengin

Bir rapor, küresel gelir dağılımındaki adaletsizliği Davos’taki katılımcıların yüzüne vurdu. Rapora göre dünyadaki en zengin 8 kişinin serveti 3.6 milyar kişinin serveti ile aynı

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu öncesi yayımladığı raporla küresel gelir dağılımı adaletsizliğinin geldiği noktayı çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Rapora göre, dünyadaki en zengin sekiz kişinin serveti en yoksul 3.6 milyar kişininki ile aynı. Sekiz milyarderin servetinin toplamı 427 milyar dolar düzeyinde. Raporda, bu refah uçurumunun "toplumları dağıtabilecek" bir tehdit olduğunun altı çiziliyor. Oxfam, zengin ve yoksul arasındaki uçurumun daraltılması için hükümetleri ve iş dünyasını göreve çağırıyor. Zengin ve yoksul arasındaki eşitsizliğin sanılandan daha büyük olduğunu vurgulayan Oxfam, özellikle hükümetlerin vergi cennetlerinin işleyişini sona erdirmek için beraber çalışması gerektiğini vurguluyor. Oxfam'ın raporunu hazırlarken yararlandığı, Mart 2016'da yayımlanan Forbes'un milyarderler listesinin ilk sırasında 75 milyar dolarlık servetiyle Microsoft'un kurucusu Bill Gates var. Listenin geri kalanında İspanyol tekstil devi Inditex'in kurucusu Amancio Ortega, yatırımcı Warren Buffett, Meksikalı işadamı Carlos Slim Helu, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Facebook'un yaratıcısı Mark Zuckerberg, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve New York'un eski belediye başkanı Michael Bloomberg var.



62'DEN SEKİZE DÜŞTÜ

Yoksulluğa karşı mücadele eden bir kuruluş olan Oxfam, daha önce 62 kişinin dünyanın yarısının servetini elinde tuttuğunu açıklamıştı; ancak İsviçre Bankası Credit Suisse'den aldığı yeni veriyle bunu sekiz kişiye düşürdü. Kurum, eğer eşitsizlikle mücadele etmek için gereken önlemler bir an önce alınmazsa bireylerin öfkesinin daha çok büyüyeceğini, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi ya da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmak için referandumda Brexit'ten yana tavır alması gibi köklü siyasi değişikliklerin olacağını söylüyor.