EMITT’ten turist katkısı 2 milyon ilave turist gelecek

Bu yıl pazar çeşitliliğine odaklanan EMITT Fuarı’na 430 yabancı tur operatörü katılacak. Yeni operatörlerin ilave 2 milyon turist katkısı yapması bekleniyor

Bu yıl 26-29 Ocak tarihleri arasında, 21'inci kez düzenlenecek olan EMITT Turizm Fuarı, 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluşu bir araya getirecek. Yerli yabancı 60 bin ziyaretçinin beklendiği fuara bu yıl ayrıca 430 yabancı tur operatörü katılacak. ITE Turkey Turizm&Seyahat&Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, fuarda bu yıl pazar çeşitliliğine odaklandıklarının altını çizdi. Aydın, "Türkiye'nin turizmde son iki yıldır yaşadığı zorluklardan çıkardığı en büyük derslerden biri pazar çeşitliliği oldu. Biz de buradan yola çıkarak TravelShop Turkey ile işbirliği yaptık. Fuara önceki yıllarda 80 yabancı tur operatörü katılırken bu yıl sayıyı 430'a çıkardık. 2 numaralı holü ayırdığımız yabancılara Yurtdışı Alım Heyeti (Hosted Buyer) Programı düzenleyeceğiz" dedi. Gelen 430 yabancı tur operatörünün büyük bir bölümünün Türkiye'ye binden fazla turist taşıyan firmalar olduğunu belirten Aydın, "Bunlar içinde ülkemizle ilk defa çalışmaya başlayacak olan tur şirketleri de var" diye konuştu. Aydın, 430 operatörün 2017 sezonuna ilave 2 milyon turist kazandıracağına inandıklarını kaydetti.



JAPONYA DA FUARA KATILIYOR

Fuara bu yıl yüksek bir katılım talebi olduğunu belirten Hacer Aydın, son Birleşik Arap Emirlikleri'nden Güney Afrika'ya Avrupa ülkelerinden Uzakdoğu'ya 80 ülkeden katılım olacağını aktardı. Aydın, "Öte yandan Rusya ile gelişen pozitif ilişkiler de fuara yansıdı. Rusya ve BDT ülkeleri bu yıl fuara katılacak. Ayrıca 3 yıldır fuara katılmayan Japonya da katılımcı ülkeler arasında. Japonlar Türkiye ile karşılıklı uçuşları artırmak ve turizmdeki ilişkilerini geliştirmek istiyor" diye konuştu.



İki panel yapılacak

EMITT'te bu yıl iki panel düzenleneceğini anlatan Hacer Aydın, "Fuarın ilk günü TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner'in moderatörlüğünde 'Turizmde Yeni Hedefler ve Stratejiler' paneli yapacağız. Panelde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai, HOTREC Başkanı Susanne Kraus Winkler ve DRV Başkanı Norbert Fiebig konuşmacı olarak yer alacak" dedi. Aydın, fuarın ikinci gününde de 'Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler' panelinin yapılacağını aktardı.