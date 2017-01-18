FETÖ’nün ihanetleri Monopoly’e uyarlandı

Dünyaca ünlü Monopoly oyunu, "gulenopoly" adıyla Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) uyarlandı. ABD Kongresi'ndeki gelişmeleri haberleştiren The Hill gazetesinin internet sitesinde yayınlanan "gulenopoly" Twitter'da en çok paylaşılan etiketler arasına girdi. Vergi mükelleflerini bu konuda uyaran çok sayıda ABD'li de söz konusu oyun uyarlamasını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Uyarlamada, FETÖ'nün Türkiye'de gizlice devlete elemanlarını sızdırdığı, ABD'de ise sözleşmeli okulları "charter school" kullanarak vize usulsüzlükleri yaptığı ve vergi mükelleflerinin paralarını örgüt amaçları için kullandığı anlatılıyor. Uyarlamada örgüt üyelerinin ABD'de siyasetçileri etkileyerek daha fazla okul için onay aldıkları ve bugüne kadar çalışma vizesi olan H-1B ile teknoloji devi Google'dan bile fazla sayıda kişiyi ABD'ye getirdikleri, bu öğretmenlerin örgüte para vermemesi halinde vizelerinin iptal edildiği vurgulanıyor. FBI'ın bu okullarla ilgili soruşturma başlattığı da belirtilen uyarlamanın bir karesinde FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen demir parmaklıklar ardında gösteriliyor. FETÖ'nün tüm dünyada gizli şekilde örgütlendiği ve tüm dünyayla "oyun oynadığı" belirtilen uyarlamada, "Ancak gizli planlar ortaya çıktıkça bu oyunun da sonu geliyor" ifadesi kullanıldı.