Şırnak yeniden inşa edilecek! İşte tüm maliyeti

PKK'lı teröristlerden temizlenen Şırnak'ta yaralar devlet eliyle sarılırken yürütülen çalışmalar belediyenin projeleri ile taçlanacak. Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, geçici değil kalıcı çözümler için uğraş verdiklerine işaret ederek "Konut hariç 400 milyonu aşacak değerde projelere imza atacağız. Şırnak'ı bir yıl içerisinde kimsenin tanıyamayacağı yeniden yaşanabilir bir kent haline getireceğiz." dedi.

Aralarında terör örgütünün sözde yöneticileri ile dağ kadrosundan gelenlerin de bulunduğu 508 teröristin etkisiz hale getirildiği, 50 ton ağırlığında bin 845 el yapımı patlayıcının imha edildiği, el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan 240 barikatın kaldırıldığı, 39 çukurun kapatıldığı, 14 bin 727 evde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hasar tespit çalışmasının yapıldığı kentte, 14 Kasım 2016'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından yeniden imar ve altyapı yenilenmesi için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

KENT BELEDİYE HİZMETİYLE TANIŞTI

Terörün izlerinin silinmesi, terör mağduru vatandaşların yaralarının sarılması için kentte bir yandan devlet çalışma yürütüyor, diğer yandan İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'nun öncülüğünde hazırlanan projeler hayata geçiriliyor.

6 BİN KONUT İNŞASI DEVAM EDİYOR

Kent rutin olarak temizlenirken teröristlerin tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmeleri sonucu tahrip olan yollar onarılıyor, cadde ve refüjler süratle düzenleniyor. Belediyenin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile planladığı 6 bin konutun inşası çalışmaları devam ediyor.

AYRILAN BÜTÇE AÇIKLANDI

Belediye Başkan Vekili Bedirhanoğlu, kent için belirledikleri hedefleri ve hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Belediye kaynaklarından terör mağduru ihtiyaç sahibi ailelere her gün 3 bin ekmek dağıttıklarını belirten Bedirhanoğlu, kentte yapılacak yol çalışmaları için 105 milyon, kanalizasyon hattı için 28 milyon, içme suyu çalışmaları için 23 milyon, park ve bahçeler için 4 milyon lira ödenek ayrıldığını aktardı.

İhtiyaçları gidermeye çalışırken bir yandan da kenti belediye hizmeti ile buluşturmak için gayret sarf ettiklerini ifade eden Bedirhanoğlu, kenti yaşanabilir hale getirmek için her türlü imkanı seferber ettiklerini dile getirdi.

İŞTE O PROJELER

Bedirhanoğlu, kentte hayata geçirecekleri projelere ilişkin şöyle konuştu: "Kültür Merkezi ile Uludere Caddesinde İl Özel İdareye ait 83 dönümlük arsada yapacağımız mesire alanı projemiz tamamlandı. Yapım aşamasına geçiyoruz. Şehir merkezinde devasa bir yaşam parkı projemiz var. 15 okula oyun parkları, engelliler için oyun alanları, mesire alanları gibi insanların hayat kalitesini yükseltecek projeler yakında halkımızın hizmetinde olacak."

Mevcut otogar binasının yerine Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Kadın Doğum Hastanesi yapacaklarını anlatan Bedirhanoğlu, yeni otogar binasının ise şehir dışında inşa edileceğini söyledi.

KONUTLAR HARİÇ 400 MİLYON LİRALIK BÜTÇE

Bedirhanoğlu, geçici değil kalıcı çözümler için uğraş verdiklerine işaret ederek "Konut hariç 400 milyonu aşacak değerde projelere imza atacağız. Şırnak'ı bir yıl içerisinde kimsenin tanıyamayacağı yeniden yaşanabilir bir kent haline getireceğiz." dedi.

BİNALAR DOGALGAZ ALTYAPILI OLACAK

"Yıl içinde gerçekleştirilecek ihale ile kentte inşa edilecek binalar doğalgaz altyapılı olacak" diyen Bedirhanoğlu, ayrıca kentteki Mijin suyuna alternatif olarak Cefane deresi suyundan istifade ederek içme suyu sorununu çözmek için Antalya Belediyesinden gelen ekiple proje ve analiz çalışması başlattıklarını bildirdi.