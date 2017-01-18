Dünyanın 255 trilyon dolarlık servetinin yarısı yüzde 1’lik kesimin elinde. Sürdürülebilir olmayan bu sisteme karşı radikal kararların önerildiği yeni modelin adı ise ‘yüzde 99’un ekonomisi’

Geçtiğimiz gün İngiliz düşünce kuruluşu Oxfam'ın hazırladığı rapor, sekiz kişinin dünyada 3.6 milyara denk bir serveti olduğunu ortaya koydu. 255 trilyon dolar olarak hesaplanan küresel servetin yarısı yüzde 1'in diğer yarısı ise dünya nüfusunun yüzde 99'unun elinde. Oxfam raporunda "yüzde 99'ın ekonomisi" adını verilen bir sistem değişikliğinden bansedildi. Bu sistem değişikliği için hükümetlere 8 öneride bulunuldu. Oxfam'a göre, mevcut sistem sürdürülebilir değil. Şeffaf ve hesap verebilir hükümetlerin olması gerektiğini belirten kuruluş, sadece zenginler ve lobi şirketlerinin değil halkın da dinlenilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Ayrıca dünyada eşitsizliğin daha da derinleşmesini önlemek için hükümetlerin rekabet etmekten vazgeçip işbirliği yapması gerektiği vurgulanıyor. Tüm dünyada hükümetlerin vergi cennetlerini bitirip, küresel bir vergi konsensüsü içinde olması gerektiği belirtilirken, aynı zamanda zenginlerin ve yüksek gelirli çalışanların da vergilerini kazandıkları ölçüde ödemeleri gerektiğinin altı çiziliyor. Hali hazırda ortalama gelir vergisi oranı yüzde 40 ile 1980'lerdeki yüzde 70'in oldukça altında. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 30 olan bu oranın büyük kısmı da toplanamıyor.



TEKNOLOJİ İYİ KULLANILMALI

Erkekler ve kadınlar için eşit bir istihdam piyasası ve teknolojinin gelirden az pay alanlar için kullanılması da öneriler arasında. Hükümetlerin, teknolojinin şirketlerin çıkarlarına göre kullanılması yerine yüzde 99 için kullanılması gerektiği vurgulanıyor. Yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanılması ve ekonomik gelişmişlik için sadece GSYİH'ye bakılmaması da diğer öneriler...



Xİ: TİCARET SAVAŞINDA KİMSE KAZANAMAZ

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Davos'ta merakla beklenen konuşmasını yaptı. Davos'a katılan ilk Çin Devlet Başkanı olan Xi, ticaret savaşında kimsenin kazanamayacağını söyledi. Xi, başkan seçilen Donald Trump'a, küresel liderlerin bir fırtınada her seferinde limana geri adım atmaktansa, açık ve istekli işbirliğine gitmeleri gerektiğini söyledi. Dünya nüfusunun yüzde 1'inin geri kalan yüzde 99'la aynı servete sahip olduğunu belirten Xi, "Küresel ekonominin temel sorunu, büyüme için itici bir güç eksikliğidir. Büyüme oranları yukarı itmenin yollarını bulmak için durmadan yenilik yapmalıyız. Dünyanın sorunları için küresel ekonomiyi suçlamamıza gerek yok. Ekonomide korumacılığı devam ettirmek kendimizi karanlık bir odaya kapatmak gibi. Rüzgâr ve yağmuru dışarıda tutabilir ama ışık ve havadan faydalanamazsınız" dedi. Jinping, "Hoşunuza gitsin veya gitmesin küresel ekonomi kaçamayacağınız büyük bir okyanus" diye konuştu.