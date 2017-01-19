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Borcunu da ödeyene

AA
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 11:44 Güncelleme Tarihi: 19.1.2017 11:54
Borcunu 6 ayda ödeyene sicil affı
Borcunu 6 ayda ödeyene sicil affı

Geçen yıl çıkarılan borçların yeniden yapılandırılması uygulamasına ilişkin değişiklik yapıldı

u'nda kabul edilen torba yasayla bankaların kara listesine girenlere uygulamasının yolu açıldı. Kara listedeki kişilerin içerisinde borçlarının tamamını leri veya yapılandırmaları sicillerinin silinmesine yetecek.

6 AY İÇİNDE ÖDERSE...

Uygulama, çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilen kişiler ve kredi müşterilerini kapsıyor. Söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak ve bu kişiler yeniden aktif bankacılık sistemine kazandırılmış olacak.

4'ER AY ÖTELENECEK

Borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler için de ek süre verilmişti. Bu kişiler, borçlarını geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Yapılandırma kapsamındaki taksitler 4'er ay ötelenecek

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