Davos’ta dünyada artan gelir dağılımı adaletsizliğinin ‘kızgın orta sınıf krizi’ yarattığının altı çizildi. IMF Başkanı Lagarde, “Servetin yeniden dağıtıldığı modele geçilmeli” dedi

Davos'ta dünyada orta sınıfın sıkıştığı ve mağdur edildiği tezi masaya yatırıldı. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, düşük büyüme oranları, artan gelir dağılımı adaletsizliği ile birlikte 'gelişmiş ülkelerde bir orta sınıf krizi oluştuğunu' söyledi. Lagarde, dört yıl önce yükselen eşitsizliklerin tehlikelerini ilk kez vurguladığını, ancak göz ardı edildiğini söyledi ve ekledi: "Umarım insanlar şimdi dinler."

KARMA POLİTİKA ŞART

Ülkelerin sırtını küreselleşmeye dönmesinin çözüm olmadığını karma bir politika ile büyümenin önünü açmaları gerektiğini belirten Lagarde, "Politikacılar sinyalleri şimdi almalı ve ona göre adım atmalı. Serveti yeniden dağıtılacağı bir modele hemen geçilmeli. Ayrıca popülist söylemler bırakılmalı" dedi.

DÜNYA EKONOMİK FORUMU'NUN (WEF) DAVOS ZİRVESİ BAŞLIYOR

TEKNOLOJİYE EN İYİMSER BAKAN TÜRKİYE OLDU

Accenture Strategy tarafından, Türkiye dahil toplam 10 ülkenin katılımıyla yapılan ve Dünya Ekonomi Forumu kapsamında Davos'ta açıklanan "Geleceğin İş Gücünü Yaratmak" raporuna göre Türkiye'de çalışanların yüzde 94'ü teknolojinin işlerine getireceği etkiye hazır. Türkiye'de teknolojideki gelişimin işlerine etkisinin çok hızlı olacağını düşünenlerin oranı yüzde 85. Türkiye, bu oranla diğer dokuz ülke arasında ilk sırada yer aldı. Teknolojideki değişimin önümüzdeki beş yıl içinde işlerine etkisini heyecan verici bulan çalışanlar, yüzde 80'lik bir oranla yine bu değişimin çocuklarının iş yaşamlarına fırsatlar sunacağına inanıyor.



2017'DE YAPTIRIMLARIN AZALACAĞINI BEKLİYORUM

Davos'ta konuşan Rusya VTB Bankası Başkanı Andrey Kostin, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar için, "2017'de yaptırımların hafifletilmesini bekliyorum" açıklamasında bulundu. Kostin, "En azından bu sene içerisinde yaptırımların hafifletileceğini düşünüyorum. Ayrıca, ABD'nin yeni idaresinden Rusya ile ilişki kurulması yönünde ciddi beklentiler içerisine girmemek gerek" ifadesini kullandı. Kostin şu şekilde devam etti: "Donald Trump ve ekibi mantıklı tavır takınıyorlar, Rusya ile ilişkiler öyle bir sürece girdi. Fakat bunun hemen yarın olacağını düşünmüyorum."