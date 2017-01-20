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Türk Akım anlaşması 'da kabul edildi

AA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 15:09 Güncelleme Tarihi: 20.1.2017 15:16
Türk Akım anlaşması Rusya'da kabul edildi
Türk Akım anlaşması Rusya'da kabul edildi

doğalgaz projesine ilişkin anlaşma, parlamentosunun alt kanadı ’da kabul edildi

tarafından yapılan açıklamada, Rus gazını üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanan projesine yönelik hükümetler arası anlaşmanın kabul edildiği bildirildi.

RUSYA'YA 750 MİLYON DOLAR

Türk Akımı projesinin, Rus enerji şirketi Gazprom'un, yılından itibaren Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz ihracıyla ilgili riskleri azaltacağı belirtilen açıklamada, "Rus gazının, Türk Akımı aracılığıyla kesintisiz ve güvenilir bir şekilde temin edilmesi sayesinde, proje kapsamındaki ilk hattan yıllık 750 milyon dolar gelir elde edecektir." ifadesi kullanıldı.

VERGİDEN MUAF OLACAK

Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan ikinci hattın ise gazı alacak ülkelerin belirlenmesi sonrasında Rusya için yine ek gelir yaratacağının vurgulandığı açıklamada, anlaşma kapsamında projenin denizde inşa edilecek kısmının da vergilerden muaf olacağı kaydedildi.

İKİ BORU HATTI İNŞA EDİLECEK

Hükümetler arası anlaşması geçen ekim ayında İstanbul'da imzalanan proje kapsamında, her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki nın inşa edilmesi planlanıyor.

İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor. Söz konusu hattın Türkiye bölümünün, 2019'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

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