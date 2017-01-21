Dolarizasyondan kurtulmak gerekiyor

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research Company işbirliğiyle hazırlanan AVM Endeksi toplantısında konuşan AYD Başkanı Hulusi Belgü, dolardaki hızlı yükselişin kiralara etkisiyle ilgili, "Keşke Türkiye'de dövizle değil TL ile kiralayabilsek ama ne yazık ki olanaklar sınırlı" dedi. Sektörün hedefleri hakkında da bilgi veren Belgü, "Cironun 2017'de 110 milyar TL, 2023'te ise 200 milyar TL olacağını, 377 olan AVM sayısının 2017 yılında 385, 2023'te ise 475 olacağını öngörüyoruz" dedi.