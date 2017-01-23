38 bin kişi yatırımını unuttu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, 2017’de 419’u tüzel, 37 bin 600’ü gerçek kişi olmak üzere toplam 38 bin 19 hesabın zaman aşımına uğrayacağını söyledi.

Gerçek ve tüzel kişiler, bankalardaki mevduat hesaplarının yanı sıra yatırım kuruluşları (aracı kurumlar ve bankalar) nezdindeki yatırım hesaplarında da emanet ve alacaklarını unutuyor. En son talep, işlem veya yazılı talimat tarihi üzerinden 10 yıl geçtiği için zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacakları olanlar arasında siyasi partiler, site yönetimleri, dernekler, okullar, kooperatifler, festivaller hatta savcılıklar bile bulunuyor. Yatırım kuruluşları tarafından zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin tutarı 50 lira ve üzerinde olan hesap sahipleri önce iadeli taahhütlü mektupla uyarılıyor. Bir sonraki takvim yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklar, içinde bulunulan yılın nisan ayının başından bir sonraki takvim yılı sonuna kadar liste halinde yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinde ilan ediliyor ve ilan edilen listeler mayıs ayı sonuna kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) de gönderiliyor. Hesap sahipleri, ilgili yatırım kuruluşlarına başvuruda bulunarak, unuttukları meblağı tahsil edebilecek. Bu sürede başvuruda bulunmayan hak sahiplerinin hesapları ise YTM'ye devredilecek. Örneğin, son işlem tarihi 2 Haziran 2007 olan bir hesap sahibi için 10 yıllık zaman aşımı süresi 2 Haziran 2017'te doluyor. Hesap sahibi 3 Haziran'da başvurması halinde, yatırımcıya herhangi bir ödeme yapılmıyor.