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ı Mart'ta başlıyor!

  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 09:56 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 10:20
Büyükanne maaşı Mart'ta başlıyor!
Büyükanne maaşı Mart'ta başlıyor!

bakan büyükannelere projesi, Mart’ta başlıyor. En geç Eylül’de de projenin yaygınlaştırılması için düğmeye basılacak...

Milyonları heyecanlandıran büyükannelere projesi için geri sayım başladı. Çalışma Bakanlığı'nın Sanayi Odası ile birlikte yürüttüğü çalışmada sona gelindi. Bu hafta imzaların atılması ve projenin tanıtımının yapılması planlanıyor.

ŞUBAT'TA TALEPLER TOPLANACAK

Şubat'ta, pilot uygulamanın yapılacağı İstanbul ve 'da talepler toplanacak. Ardından bin aile belirlenecek ve Mart'ta uygulama start alacak. Sponsorlu pilot uygulama başladıktan en geç 6 ay sonra bir değerlendirme yapılacak ve sonuca göre ilgili bakanlıklarla masaya yatırılarak uygulamanın yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağına karar verilecek.

EYLÜL'DE YAYGINLAŞACAK

Yani proje başarılı olursa, en geç Eylül'de yaygınlaştırılacak. Doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için evde bakan büyükanneye maaş verilecek. Annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercih etmesine yönelik uygulama ile, çocuğun bakımı üstlenen veya ye aylık 400 liradan başlayan ler söz konusu olacak.

YAŞ SINIRI OLACAK

Böylece anne tam zamanlı istihdamda olacak ve maaşını tam alacak, üstelik büyükanne desteğiyle aileye ilave bir katkı olacak. Proje, 0-3 yaş arası çocukların bakımı için uygulanacak. Büyükanneler için bir yaş sınırı konulması bekleniyor. Ayrıca suistimallerin önlenmesi için çalışan anneye geçmişe dönük 1 yıllık çalışma şartı getirilmesi düşünülüyor.

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