Ünlülerin havuzları genç iş adamından soruluyor

Genç iş adamı Volkan Köklü, imalatımızda en yeni teknolojiyi kullanarak, en kaliteli ürünleri, en uygun fiyata sizlere sunabilmenin heyecanını ve gururunu yaşamakta olduklarını belirterek "Bu kadar kısa sürede inanılmaz denecek aşamalar katedip, ürünlerimizi dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaştırarak ülkemizde olduğu kadar dünyada da tercih edilen marka haline geldik.

Yaklaşık 30 ülkeye yaptığımız direkt ihracat her gün biraz daha büyümekte ve global krizin yaşandığı şu günlerde bile firmamızın eğrisi bizi devamlı yukarı taşımaktadır. Bunu da ATLASPOOL markasının piyasada ne kadar benimsendiğine yorumluyor ve gelecekte de müşterilerimizin güvenine layık olmak için aralıksız özveriyle çalışıyoruz.

ATLAS GRUP olarak bu bayrak yarışında, herbirimiz ötekini ilgiyle izlemekte ve her başarıyı heyecanla karşılayıp, en ufak bir yılgınlığa izin vermiyoruz. Müşterilerimizi yanımızda hissettiğimiz sürece de karşılaşabileceğimiz her türlü engeli kararlılıkla aşıp, bu yarışı her gün biraz daha önde götüreceğimize eminiz" dedi.

ÜNLÜLER 'ATLASPOOL'U TERCİH ETTİ

Hidayet Türkoğlu, Nihat Kahveci, Tan Sağtürk, Emre Altuğ ve Ferhat Göçer gibi ünlülerin evlerinde Atlaspool Havuz Ekipmanları'nı tercih ettiğini belirten Köklü " Kaliteli, ekonomik ve fonksiyonel özellikleriyle Türkiye'nin önde gelen ünlülerine yüzde yüz yerli malı olan havuz ürünlerimizi buluşturuyor ve dünya çapındaki kalitemizi en uygun fiyatlarla hizmetinize sunuyoruz" açıkamasında bulundu.