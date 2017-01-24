25 milyar $’lık metal fırtına

Ace Lojistik’in Başkanı Ayçin Erol, “Global bankalar, onaylı depolardaki metal stoklarını kredi için teminat kabul ediyor. Yeni bir yasal düzenleme ile 25 milyar dolarlık finansman yaratılabilir” dedi

Londra Metal Borsası'nın onayladığı tek Türk şirketi Ace Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı Ayçin Erol, depolarında beklettikleri metal için kullandıkları rehin sertifikalarının bankalarda nakde çevrilen bir enstrüman olduğunu, bu sistemi Türkiye'ye de getirmek istediklerini söyledi. Finansmana erişimin 2017'de daha da zorlaşacağını savunan Erol şunları söyledi: "Tüm gelişmiş ülkelerde global bankalar, onaylı depolardaki metal stoklarını kredi kullanımı için teminat kabul ediyorlar. Türkiye ise bu konuda adım atmakta geç kaldı. Yeni bir düzenleme ile en az 25 milyar dolarlık bir finansman imkânı yaratılabilir. Bunu Şangay, Tayvan ve Malzeya'da yapıyoruz. Metal her zaman değeri olan ve hızla nakde dönüştürülebilecek güvenli bir varlık. Dünyanın birçok ülkesinde firmalar, borsaya kote metal stokunu teminat göstererek kredi kullanabiliyor. Ülkemizde bu imkândan yararlanılamıyor." Bunun için malın mülkiyeti ile ilgili yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunun altını çizen Erol, "Sistemi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye de anlattık. Kendisi konuya çok ilgi gösterdi. Bu yıl mevzuat hazırlanırsa Türkiye'de de hızla işlemeye başlar" dedi.

SANAYİ CANLANIR

Sanayici ve tüccarların bazen arz ve talep uyumsuzluğundan, bazen de finansman sıkıntılarından dolayı kapasitelerinin çok altında üretim yapabildiklerini belirten Erol, "Onlara kaynak yaratmak için yapılacak yeni bir yasal düzenlemeyle finans sektörü bu enstrümanı kullanma konusunda cesaretlendirilebilir. Böylece Türkiye'nin en yüksek ihracatını yapan otomotiv endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan demir-çelik sektöründe kapasite kullanım oranları artırılabilir" şeklinde konuştu.

YENİ BORSALAR AÇILIR

Bu düzenlemenin lisanslı depoculuğa da faydası olacağının altını çizen Erol, borsası olmayan ürünlerde de bu sistemin uygulanabileceğini kaydetti. Erol, Londra Metal Borsası'nın Türkiye'de olması halinde depolarda daha fazla stok tutulacağını, böylece Türkiye'nin Dubai ve Rotterdam gibi hub olabileceğini söyledi. Erol, Şanghay, Tayvan ve Türkiye'den sonra Malezya'da da şubat ya da mart ayında depo açacaklarını ifade etti.



İPEKYOLU ÜZERİNDEKİ ÇOCUKLARA DESTEK

UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile İpek Yolu üzerindeki ülkelerde ihtiyaç sahibi çocukların durumuna dikkat çekmek ve kaynak yaratmak için geliştirdikleri Art of Trade projesine de değinen Erol, "Dünyada metallerin üretildiği yerler tarihi İpek Yolu güzergâhında. Bu güzergâhtaki üç ülkenin sanatçılarının (Türk, İngiliz, Çinli) proje kapsamında ortaya çıkardığı "Art of Trade Ace" isimli heykeli de sembol olarak farklı ülkelerde sergileyeceğiz" dedi.