BEDAŞ’ta görev değişimi

Nisan 2015’ten bu yana BEDAŞ’ta genel müdür olarak görev yapan Mehmet İslamoğlu, koltuğunu AEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit’e bırakıyor. 17 yıldır elektrik dağıtım sektöründe yer alan Yiğit, bugün (24 Ocak 2017) görevi devralacak. İslamoğlu ise CLK Enerji bünyesinde bulunan Akdeniz, Çamlıbel ve Boğaziçi bölgelerinin Dağıtım Grubu Koordinatörlüğü’nü üstlenecek

İstanbul Avrupa Yakası'nda 4,8 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (BEDAŞ) Nisan 2015'ten bu yana genel müdür olarak görev yapan Mehmet İslamoğlu, koltuğunu 24 Ocak 2017 tarihinden itibaren (bugün) Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit'e devrediyor. Yarından itibaren CLK Enerji bünyesinde bulunan Akdeniz, Çamlıbel ve Boğaziçi bölgelerinin 'Dağıtım Grubu Koordinatörlüğü' görevini üstlenecek olan İslamoğlu, bir süre vekaleten AEDAŞ Genel Müdürlüğü'nü de yürütecek.

17 yıldır elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren Murat Yiğit'in yönetiminde AEDAŞ'ta, teknoloji yatırımları, organizasyon yapısı ve insan kaynakları alanlarında büyük gelişim kaydedildi. AEDAŞ'taki çalışmalar sonucunda yüzde 11,32 olan kayıp-kaçak oranı, 2016 sonu itibarıyla yüzde 6,31 seviyelerine düşürüldü. Özelleşmenin ardından da arıza adetlerinde yüzde 41'lik bir iyileşme yakalandı.

BEDAŞ'ta genel müdür olarak göreve başlayacak Murat Yiğit, 1974 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan MBA'ini tamamlayan Yiğit, 1998'de İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürlüğü'nde iş hayatına başladı. Yiğit, 2000 yılında BEDAŞ'ta kariyerine çeşitli kademelerde devam etti. Ardından 2012- 2013 yılları arasında AYEDAŞ'ta Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirdi. 2013'te özelleştirme sonrası Enerjisa bünyesine geçen AYEDAŞ'ta Ar-Ge Koordinatörü olarak da yer alan Yiğit, 2014 yılından bu yana Antalya, Burdur ve Isparta illerinin elektrik dağıtım hizmetini yürüten AEDAŞ'ta genel müdür olarak çalışıyordu.