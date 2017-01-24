Çeyrek altın ne kadar oldu? - Gram altın fiyatında hareketlenme bugün de sürüyor!

Son haftalarda altın fiyatlarındaki hareketlenme devam ediyor. Vatandaşlar hergün güncel altın fiyatlarını araştırırken ''çeyrek altın ne kadar oldu?'' sorusu ise sıkça aratılıyor. 24 Ocak Salı günü bugün çeyrek altın kadar oldu? Gram altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte tüm detaylar...

Altın piyasasındaki hareketlenme bu hafta da devam ediyor. Son dönemde yükselen çeyrek altın fiyatları nedeniyle binlerce vatandaş altın fiyatlarını sık sık araştırıyor. 24 Ocak Salı günü itibariyle gram altın fiyatında düşüş yaşanıyor. Güncel altın fiyatlarını hergün sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte gram altın fiyatı ve diğer tüm detaylar...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 azalışla 147,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 987,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 147,50 liradan işlem gördü. Altının ons fiyatı 1.220 dolar ile son iki ayın zirvesini gördü.

ABD'de başkanlık görevini cuma günü devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından doların diğer para birimler ve emtialar karşısında düşüşe geçmesi altınfiyatının da yükselmesini sağladı. Altının ons fiyatı, cuma günü başlayan yükselişini yeni haftaya da taşıdı ve 22 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.220 doları gördü.

Donald Trump, cuma günü gerçekleştirilen törenle yemin ederek ABD'nin 45'inci başkanı oldu. Trump'ın, konuşmasında, ekonomi alanındaki planları hakkında detay vermemesi dikkati çekerken, "korumacı" olarak algılanan ticaret açıklamaları dolar endeksinin değer kaybetmesine neden oldu.

Ons altın, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.220 dolar seviyesinden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.215 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Yurt içinde ise gram altın, bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Serbest piyasada gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 147,3 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 985 liradan satılıyor