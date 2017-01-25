Her şeye rağmen ‘ev’lendik

Darbe, terör, faiz lobisi ve kur baskısına rağmen konut satışlarında rekor kırılması, vatandaşın ev almaktan vazgeçmediğini gösterdi. 2016’da 1 milyon 341 bin 453 konut satıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi, terör olayları, küresel ticaretteki daralma ve döviz kurundaki hareketliliğe rağmen 2016'da vatandaş ev almaktan vazgeçmedi. Türkiye'nin hain terör saldırılarıyla diz çöktürülmeye çalışıldığı, ekonomiyle ilgili yaratılmaya çalışılan negatif havaya ve kur baskısına rağmen konut sektöründe gerçekleşen satışlar, ekonomiye güveni bir kez daha gözler önüne serdi.



DARBE BİLE DURDURAMADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre, konut satışları 2016'da bir önceki seneye göre yüzde 4 artarak 1 milyon 341 bin 453 adede ulaştı ve Cumhuriyet tarihinin yeni rekoru kırıldı. Türkiye genelinde konut satışları Aralık 2016'da ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 oranında artarak 142 bin 713 oldu. Konut kredisi faiz oranlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla ağustos ayının sonlarından itibaren düşmeye başlaması özelde ipotekli satışları genelde ise toplam satışı ciddi şekilde artırdı. Faiz oranları ve başlatılan kampanyalar, son 5 ayda önceki yılın aynı dönemine göre satış rakamlarının artmasını ve rakamlarda her geçen ay yükseliş yaşanmasını sağladı. Geçen yıl genelinde yatay seyreden konut satışlarında en yüksek düşüş darbe girişimi nedeniyle temmuzda yaşandı. 2015'te 96 bin 589 olan rakamı geçen yıl yüzde 15.8 düşüşle 81 bin 343'te kaldı. En yüksek artış ise yüzde 25.1 ile ekim ve kasım aylarında yaşandı. Ekimde 130 bin 274'e yükselen satış rakamı, kasımda 132 bin 655, aralıkta 142 bin 713'e ulaştı.



Geleceğe güven tam

Ağustos ayından itibaren firma kampanyaları ve düşen faiz oranlarının konut alımını tüm Türkiye'ye yaydığını vurgulayan Sur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, insanların geleceğe güveninin de tam olduğunu gördüklerini söyledi. Elmas, "Terör ve siyasi çalkantılar 2016 yılını etkiledi ama görüyoruz ki temelde güven var. Konut güven olmadan alınan bir şey değil. Bir de ihtiyaç var tabi. İhtiyaç olanı erişimini kolaylaştırdığınızda sonuç geliyor" dedi.



Tüketici vazgeçmedi

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, satışların vatandaşın konut yatırımına ne kadar önem verdiğini gösterdiğini belirterek, "2016'daki olumsuzluklara rağmen konut alıcısı vazgeçmedi. Aslında bu ülkeye yatırımdır" dedi. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu ise, "Konut satış rakamları da gösteriyor ki sektör kolay kolay sekteye uğramaz. Küresel ve ekonomik faktörler 2016'da Türkiye ekonomisini etkilese de devlet ve özel sektör olarak herkes üzerine düşeni yaptı" diye konuştu.



En güvenilir yatırım aracı

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, konutun ülkede güvenilir bir yatırım aracı olduğunu anlatarak, talebin artarak devam etmesini beklediklerini ifade etti. Akbalık, "Uzun vadeli ve uygun kredi olanakları müşterinin ev almasını tetikliyor. Döviz kurundaki dalgalanmanın durulması ve faizlerde atılacak ilave adımlarla, 2017'nin, daha da hareketli bir yıl olacağını öngörüyoruz. 2017'de sektörü hareketlendirecek bir diğer konu, yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesi" dedi.



Rekoru düşük faiz getirdi

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, "Eylül 2016'da yüzde 17.8, Ekim 2016'da yüzde 25.1, Kasım 2016'da yüzde 25.1 konut satışında artış yaşanmıştı. Aralık 2016'da da artış devam etti ve önceki aylarda sürpriz olmayacak dediğimiz rekor geldi. 2016 toplamında 1 milyon 341 bin 453 adet konut satıldı. Bu rakam geçen yıl toplamında 1 milyon 289 bindi" dedi. Son 4 aylık verilerde ciddi artış olduğunu söyleyen Timur, "Konut kredi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1'in altında seyretmesinin etkisi büyük" dedi.



