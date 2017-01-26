Binayı yık evini al

TOKİ, şehir merkezlerini rahatlatmak için yeni bir model geliştirdi. İdare Kayabaşı’nda yaptığı 3 bin konutu dönüşümü hızlandırmak amacıyla ilçe belediyelerine tahsis edecek

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul'a nefes aldıracak dev bir adım attı. İstanbul Kayabaşı'nda mayıs ayında bitecek olan 3 bin konutu kentsel dönüşüm için kullanacaklarını açıklayan TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, şehir içini rahatlatmak, tıkanan alanları yapılaşmaya açmamak için bu bölgelerde yaşayan vatandaşa indirimli satın alma olanağı sunduklarını ifade etti.



1 MİLYARLIK 3 BİN KONUT

Konutları dönüşüm kapsamında ilçe belediyelerine tahsis etme kararı aldıklarını anlatan Başkan Turan, geçtiğimiz hafta belediyelerle ortak bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, yapılacak uygulamanın İstanbul'daki en iyi hizmetlerden biri olduğunun altını çizdi. Belediyelerin projeye yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Turan, "Kayabaşı'nda hayata geçirdiğimiz konutları metrekaresi 3 bin liradan 10-15 yıllık vadelerle tahsil edeceğiz. Belediye de bu evlere kendi rızasıyla taşınmak isteyen vatandaşlara uygun fiyatlarla satacak" dedi. İstanbul'daki sosyal dönüşümü hızlandırmayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Turan, belediyelere tahsis edecekleri 3 bin konutun 1 milyar lira değerinde olduğunu söyledi. Bu daireleri satışa çıkarmaları halinde 100-150 bin arasında taleple karşılaşabileceklerini belirten Turan, "Kilometrekarede 45 bin kişinin yaşadığı ilçeler var. Bazı bölgeler kilitlenmiş durumda. Zor bir iş fakat biz başarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



500 DAİRE İSTEYEN VAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 'Bunların hepsini bize verin" teklifinde bulunduğunu anlatan Turan, "Parti farkı gözetmeden herkesi çağırdık. 4-5 belediye ile görüşme halindeyiz. Bir belediye 500 daire istedi ancak bu rakam fazla. En fazla 150 daire vereceğiz. Belediyelerin kaynak sorununu bu yöntemle halletmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



YIKILAN YER İMARA AÇILMAYACAK

Yıkım karşılığında evleri tahsis edeceklerini belirten Turan, şöyle devam etti: "İmar planında okul yeri olarak görünen alana gecekondu yapılmış. Yıkamıyorsun, vatandaş da ev yapamıyor. Bu sebeple yeni bir model oluşturduk. Planda ne olarak geçiyorsa, yeşil alansa yeşil alan, okulsa okul yapalım ama yapılaşmaya açmayalım. Biz boş alanlara ev yapıyoruz, onların çıktığı yerlere de daha fazla nüfus geliyor."



TOZKOPARAN'IN YÜZDE 15'İ İLE ANLAŞTIK

Başkan Turan, Tozkoparan'da yüzde 15 oranında anlaşma sağlandığını belirterek, "Bölgede dönüşmesi gereken 5 bin 500 konut var. Biz 7 bin konut yapacağız. Bütün vatandaşlara yerinden hatta yeri kadar, yerinden daha fazla ev veriyoruz. 38 metrekare evi olana 45 verince 7 metrekarenin ücretini alacağız" diye konuştu.