1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk kazma 18 Mart'ta vurulacak

Başbakan Binali Yıldırım, dün ihalesi gerçekleştirilen Çanakkale 1915 Köprüsü'nün 10,5 milyar dolarlık proje olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene 18 Mart'ta bu köprüye ilk kazmayı vurmak istiyoruz" dedi

Başbakan Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Şehircilik Şurası'nda dün ihalesi gerçekleştirilen Çanakkale 1915 Köprüsü ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

2023'E YETİŞECEK

Türkiye'yi büyütmek için canla başla çalışıldığını kaydeden Yıldırım, "Büyük projelerin biri bitmeden diğerine başlıyoruz. Bunlardan biri de Çanakkale 1915 Köprüsü. Köprü ve otoyollarıyla birlikte ihalesini dün gerçekleştirdik. 10,5 milyar dolarlık bir proje. Dünyada kriz günden güne derinleşirken Türkiye büyük projelere başlıyor ya da onları hizmete alıyor. Çanakkale Köprüsü de mega bir projedir. Dikmeler arası açıklığı en fazla olan bir köprü. Cumhuriyetimizin 100. yılına yetişecek olan köprünün dikmelerinin arasındaki açıklık 2023 metre olacak.

18 MART'TA İLK KAZMAYI VURMAK İSTİYORUZ

Düşmana boğazın sularını dar eden ecdadımıza yakışır bir eseri de kazandırmanın milletçe mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. 18 Mart'ta bu köprüye ilk kazmayı vurmak istiyoruz" diye konuştu.