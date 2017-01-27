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'nde yeni uygulama

  • Giriş Tarihi: 27.1.2017
Avrasya Tüneli'nde yeni uygulama
Avrasya Tüneli'nde yeni uygulama

31 Ocak'ta saat 07.00'den itibaren 24 saat hizmet vermeye başlayacak.

İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş., (ATAŞ) açıklamasına göre, İstanbul'da araç trafiğinin çok yoğun olduğu Kumkapı ve Koşuyolu güzergâhında kıtalararası yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, 31 Ocak 2017'de 07.00 itibarıyla 24 saat hizmet vermeye başlayacak. Avrasya Tüneli, trafik sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin çalışmalar nedeniyle 30 Ocak tarihine kadar 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyormeye devam edecek.

AVRASYA TÜNELİ'NDE ARAÇ GEÇİŞLERİ BAŞLADI

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