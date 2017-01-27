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Erdoğan ların mağduriyetini giderdi

  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 09:45 Güncelleme Tarihi: 27.1.2017 09:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan memurların ikramiye mağduriyetini giderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan memurların ikramiye mağduriyetini giderdi

Erdoğan, 6770 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı. Erdoğan'ın onayladığı kanun ile 30 yıldan fazla çalışmasına rağmen en fazla 30 yıllık alan ların mağduriyetleri giderilecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Sayın mız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.

MAĞDURİYETLERİ ORTADAN KALDIRDI

Cumhurbaşkanı , Afrika seyahatinden döner dönmez, işletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergi teşviki getiren, emekli lerindeki mağduriyetleri ortadan kaldıran, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar getiren kanunu onayladı.

BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in anayasa görüşmelerine verilen arada kabul ettiği, "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

O MEMURLARA MÜJDE

Erdoğan'ın onayladığı kanun ile 30 yıldan fazla çalışmasına rağmen en fazla 30 yıllık ikramiye alan ların mağduriyetleri giderilecek. Emeklilere çalıştıkları yıl kadar ek ikramiye ödenecek.

SGK'LILARA İKİNCİ ŞANS

Onaylanan kanun ile geçtiğimiz sene kasım-aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybedenlere ikinci bir şans daha getirildi. Ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler, borçlarını geç ödeme zammıyla 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Yapılandırmada taksitlerin ödeme süreleri de dörder ay ötelenecek.

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