Dalganın dibini gördük yükseliş zamanı

Reel sektöre kredi musluklarının gelecek hafta açılacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Canikli, “Dalgalanmanın en dibi görüldü, artık yükseliş başladı, kalıcı tahribat yok” dedi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türk ekonomisinde son dönemde yaşanan dalgalanmaların en dibinin görüldüğünü, yükseliş trendine girildiğini belirtti. Bu sürecin ekonomide kalıcı tahribata yol açmadığını söyleyen Canikli, Suriye'deki işlerin tamamen düzelmesiyle Türkiye'nin bölgeye ticaretinin patlayacağını kaydetti. Türkiye Odalar ve Borsalar birliği'nde (TOBB) katıldığı programda konuşan Bakan Canikli, reel sektöre destek vermek için 250 milyar TL krediye garanti verirken, kredi vermekte zorluk çıkaran, yüksek faiz uygulayan bankaları günlük takibe alındığı bilgisini paylaştı. Canikli, şu mesajları verdi:

BANKANIN RİSKİ YOK: Kredi taleplerinin hepsini yerine getirme sözü veriyoruz. İnisiyatif bankalarda değil bizde. Kredi Garanti Fonu garanti veriyor, bankaların riski yok. Sıkıntı olursa da aynı gün çözeriz. Hangi sektöre günlük ne kadar kredi veriliyor takip edeceğiz. Firmaların piyasadan çekilmesine izin vermeyeceğiz.

TALEP 40 MİLYAR TL: Firmaların piyasada nakit sıkıntısını rahatlatmak için oluşturulan kredi hacmine başvurular toplam 40 milyar liraya ulaştı. Bizim hacim 250 milyar lira. Önümüzde finansal sıkıntısı olan firmalar olursa bu fon marifetiyle yine bunu gideririz. Kredi imkânından her firma yararlanacak.

İNİSİYATİF BANKADA DEĞİL: Bankalara en ufak hayat emaresi olan bir firmaya kesinlikle destek verip ayağa kaldırmalarını söyledik. Burada inisiyatif bankada değil bizde. Bankalara bir risk yok. Kefaleti Hazine veriyor. Bütün bunlara rağmen bir sıkıntı olursa anında müdahale ederiz.

GELECEK HAFTA: Uygulama başlamadı, talep topluyoruz. En geç önümüzdeki hafta hayata geçirmiş olacağız. Reel sektörün yoluna devam edebilmesi için bankaların reel sektöre kesintisiz, makul fiyatlarla kaynak sağlaması gerekiyor.



OHAL KOMİS YONU ELİMİZİ RAHATLATIR

Hükümetin hafta başında yayınladığı KHK ile OHAL uygulamalarında eleştirilen bazı konularla ilgili düzenleme yaptığını anımsatan Canikli, "OHAL işlemlerinin incelenmesi için bir komisyon kurduk. Komisyon'un kararlarının idari karar olarak düzenlenmesi ve bu kararlara yargı yolunun açılması çok önemli. Eleştirilerin tamamını ortadan kaldıracak bir düzenlemedir. Uluslararası alanda elimizi rahatlatacak" dedi.

EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKET İN BİRİNCİSİ ARES OLDU

TOBB öncülüğünde, TEPAV ve AllWorld Network işbirliğinde yapılan Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri yarışması "Türkiye 100" sonuçlandı. "Türkiye 100 Yarışması" kazananları yatırımların Anadolu'da da şahlandığını ortaya koydu. Listeye 3 büyük şehir dışında Tunceli'nin de yer aldığı 22 şehir daha girerken, bu şirketlerin Türkiye'den 12 kat daha hızlı büyüdüğü görüldü. Bu şirketlerin 73'ü kriz tellallarına inat 2017'de de yatırım sözü verdi. Listeye giren şirketlerde CEO'ların ortalama yaşı 44.7 olurken, bu şirketlerin önemli müşteri segmentini büyük şirketler oluşturuyor. Yarışmanın birincisi 2012-2015 döneminde satış gelirlerini yüzde 4 bin 472 oranında artıran Ares Tersanecilik oldu. Bu şirketlerin aynı dönemde ortalama büyümesi de yüzde 438 oldu.