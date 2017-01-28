İstanbul’u felç ettiler Boğaz yasası ele alınsın

Dikey mimarinin altında çok para kazanma isteği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Boğazı ile ilgili olarak da çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, “Boğazı felç ettiler. 5, 6, 7 kat binalar. Boğaz yasası yeniden ele alınmalı” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehircilik Şûrası'nda yaptığı konuşmada dikey değil yatay mimariden yana olduğunu belirterek, İstanbul'un Boğaz çevresindeki yapılaşmayı eleştirdi. 3 ay sürecek olan Şehircilik Şûrası'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek tipçi bir mimari anlayışı da doğru bulmadığını söyledi.

KIYILAR DA İŞGAL EDİLİYOR

Dikey değil yatay mimariden yana olduğunun altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnsan topraktan uzak değil, toprağa yakın olarak yaşamalıdır. Bugünün Türkiye'si böyle bir çirkinliği, böyle bir nobranlığı asla hak etmiyor. Dikey mimarinin altında yatan gerçek nedir, az topraktan çok büyük para kazanmak. Hep birlikte buna karşı set oluşturmalıyız."

2.5 MİLYAR TL KULLANILDI

Türkiye'de süratle yıkılıp yeniden yapılması gereken 6 milyonun üzerinde konut ve işyeri tespit edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Şu ana kadar 49 ilimizde 187 yer riskli alan ilan edilerek, yaklaşık 400 bin konut ve işyerinin yenilenme süreci başlatıldı. 3 milyonun üzerinde vatandaşımızı ilgilendiren kentsel dönüşüm çalışmaları için bugüne kadar 2.5 milyar lira kaynak kullanıldı" dedi. Ülke genelinde çevre düzeni planlarının tamamlanması ve büyük projelerin planlarının onay süreçlerinin hızlanmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, "Belediyelerimize bir süre tayin edilmeli. İşi hızlandıralım, eğer sen hızlandırmazsan, gecekondular hızlanmaya başlar" diye konuştu.

KOT YOLSUZLUĞU VAR

Erdoğan, müteahhitlerin kot olayında acımasız bir şekilde yolsuzluk yaptıklarını, "kotu denizden verme" diye bir anlayışın getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Milli bir arazi, beyefendi nereden inşaatı alıyor? En yüksek noktadan alıyor. En yüksek noktadan 9.50'yi aldığında, denizden buna baktığında ortaya ne çıkar? İki, üç kat yerine bakıyorsunuz beş, altı kat bina çıkıyor. Bu işi kökünden kazımamız lazım. Bodrum diyorsun, adam bodrum yapmıyor zemin yapıyor, kalkıp etrafını açmak suretiyle bodrumu zemine dönüştüren anlayış bana göre ihanet içerisindedir"



AFRİKA'YA ÖNCE BİZ GİTMELİYDİK

Doğu Afrika ziyaretine değinen Erdoğan, şehircilik konusunda çok kötü durumda olduğunu görünce Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina'na sadece TOKİ aracılığıyla 14 yılda 765 bin konut üretmiş bir ülke olarak yardıma hazır olduklarını tekrarladığını söyledi. Erdoğan, "Sizi sömürelim diyerek sömürgecilik yapmıyoruz çünkü bizim tarihimizde bu yok. Maalesef oralara ya maceracılar ya da FETÖ ihanet örgütünün mensupları gitmiş. İlk önce bizler gitmeliydik" dedi.





FİKİRTEPE'DE İLK TEMEL 5 ŞUBAT'TA

Ana teması "Şehircilikte Yeni Vizyon" olan ve Şehircilik Şûrası'nın açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şehircilik Şûrası sonrası alacağımız kararlarla, çıkaracağımız yasalarla tüm Türkiye genelinde adeta bir seferberlik başlatarak tüm riskli yapıları elden geçirip deprem gelmeden hazır olmak istiyoruz" dedi. Terör dolayısıyla tahrip edilen illerde sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Özhaseki, "Başta Sur olmak üzere, sene sonuna kadar teröristlerin yaktığı, yıktığı 30 bine yakın evi verecek durumdayız" dedi. 2012'de kentsel dönüşüm yasaları çıkartıldığını belirten Özhaseki, Fikirtepe'de 5 Şubat'ta ilk temelin atılacağını, 10 bine yakın vatandaşın sorunlarının çözüleceğini söyledi.





HESAPLARI KURSAKLARINDA KALACAK

Türkiye'ye çağ atlatan dev yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizen Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale 1915 Köprüsü'ne ilk kazmayı 18 Mart 2017'de vurmak istediklerini de belirtti. Şûra'da konuşan Başbakan Yıldırım, "Ülkemiz üzerinde çeşitli hesap yapanların hesapları kursaklarında kalacak, bunu herkes bilmelidir. Türkiye'nin yarını, bugününden daha güzel olacaktır. Bu büyüme sürecinde şehirlerimiz de büyüyor ve gelişiyor" diye konuştu. Yıldırım, 16 yıl içerisinde sadece TOKİ'nin 670 bin konutu tamamladığına dikkati çekti. Devam eden 75 bin konutun tamamlanacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, böylece toplam 140 milyarlık yatırımı konut alanında gerçekleştirmiş olduklarını belirtti. 5 milyon yapının deprem riskine karşı yenilenmesine rağmen, halen en az 7 milyon yapı stoğunun yenilenmesine ihtiyaç bulunduğunu aktaran Başbakan Yıldırım, "Kaba bir hesapla 750 milyarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Dolar bazında yaklaşık 200 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz" diye konuştu.



ÇİRKİN YAPILAŞMAYA KARŞIYIM

"İstanbul Boğazı'nın hali ortada" diyen Cumhurbaşkanı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Boğazı felç ettiler, İstanbul felç... O güzelim Boğaz'da aman Yarabbi, 5 kat, 6 kat, 7 kat binalar. Nerede, ön görünümde. Niye? Kararlı bir duruş sergilenmediği için bunlar oluyor. Bununla ilgili çok ciddi bir 'Boğaz yasasının' yeniden ele alınması, çıkartılması lazım. Bunun için hükümetimizin kararlı bir adım atması gerekiyor. Ondan sonra da bunu sıfırlayalım demiyorum. Ben inşaatların Boğaz'da yapılmasından da yanayım. Bu çirkin yapılaşmaların yıkılıp, onların yerine inşaat yapılsın, yapılsın ama dediğim gibi bunun bir adeta anayasası olsun. Bunun anayasasını kurduğumuz zaman, bu mesele biter. Bu adımı da atmamız lazım ki Boğaz'ın o doğal güzelliğine farklılık getirelim."