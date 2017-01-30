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yarından itibaren açık olacak

  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 10:53 Güncelleme Tarihi: 30.1.2017 10:59
Avrasya Tüneli yarından itibaren 24 saat açık olacak
Avrasya Tüneli yarından itibaren 24 saat açık olacak

İstanbul’da ve güzergâhında kıtalar arası yolculuk süresini 5 dakikaya indiren , 31 Ocak 2017 günü 07.00 itibarıyla hizmet vermeye başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle 20 Aralık 2016 tarihinde hizmete açılan , trafik sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin çalışmalar nedeniyle 30 Ocak tarihine kadar 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyordu.

YARINDAN İTİBAREN TAM ZAMANLI HİZMET VERECEK

Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 31 Ocak 2017 günü 07.00 saatinden itibaren 7 gün hizmet verecek.

İKİ KITA ARASI YOLCULUK 5 DAKİKAYA İNDİ

Avrasya Tüneli, trafik yoğunluğu fazla olan Asya yakasındaki D100 Karayolu ve Avrupa yakasındaki Kennedy Caddesi arasında mesafeleri kısalttı. Bağlantı yollarının iyileştirilmesi ile akıcı hale getirilen güzergâh sayesinde tüneli kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 5 dakikada tamamlıyor. Avrasya Tüneli hizmete açıldığı ilk günden bu yana sürücülerden yoğun ilgi görüyor.

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