Bazı çevrelerin S&P ve Fitch beklentisi suya düştü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının cuma akşamı yaptıkları finansal operasyonun ardından içerideki uzantılarının “dolar 4 TL’ye çıkar” hayali suya düştü

DOLAR 4 TL HAYALİ SUYA DÜŞTÜ!

Piyasa notçulara tokat gibi cevap verdi. Borsa İstanbul'a dün yabancı girişi gün boyu sürdü. Merkez Bankası'nın adımlarıyla döviz kuru da 3.80'in altına indi. Borsa İstanbul dünyanın en fazla değer kazanan piyasası oldu. 2017 başından bu yana piyasaya 504 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti.

900 MİLYON DOLAR TEKLİF GELDİ

Merkez Bankası'nın dün açtığı döviz depo ihalesine, satış miktarının altında talep gelmesi de dolardaki düşüşü hızlandırdı. Merkez Bankası'nın 1 milyar dolar tutarında açtığı ihaleye 900 milyon dolar teklif geldi. İhalede faiz oranı yüzde 11 oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının ekonomik gerekçelere dayanmayan ve tamamen siyasi olan değerlendirmelerinin piyasaları şaşırtmadığını belirten analistler, son iki haftada yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin arttığına dikkat çekiyor.