Fitch ve S&P'ye tazminat davası açılabilir

Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s gibi kuruluşlar ülke ekonomisini derecelendirmelerinde objektif olmamaları, denetlenebilir gerekçelere dayanmayan değerlendirmeler yapmaları sonucu meydana gelen kamu ve özel sektör zararından sorumlu olacak. ABD, Mortgage skandalında manipülatör S&P ve Moody's'e acımadı. Olumsuz derecelendirmeye bağlı olarak Türkiye’den çekilmek zorunda kalan yatırım nedeniyle zarar gören Türk ortak böyle bir tazminat davası açabilir...

Uluslararası derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin "not"unu yatırım yapılabilir ülke olmanın altına düşürdüler. Aslında bu kuruluşların bir ülkenin ekonomisi hakkında derecelendirmelerini "not verme" olarak adlandırmak pek sağlıklı bir yöntem değil. Türkiye bu kuruluşlar tarafından bilgisi ölçülen bir ülke değil.

SORUMLULUKLARI VAR

Bu kuruluşların bir ülkenin ekonomisini derecelendirmelerinde objektif olmamaları, denetlenebilir gerekçelere dayanmayan değerlendirmeler yapmaları sonucu meydana gelen kamu ve özel sektör zararından sorumlulukları olacak.

TARAFLI NOT!

Derecelendirme kuruluşları, bir ülke ekonomisini ve geleceğini derecelendirecek bilgi birikimine sahip uzman oldukları iddiasında. Bir çok uluslararası yatırımcı, sermayedarları ile pozitif derecelendirme almayan ülke ekonomilerine yatırım yapılmamasını öngören anlaşmalar imzalar. Uluslararası derecelendirme kuruluşları bu durumu çok iyi bilir. İnsanlar gibi kurum ve kuruluşlar da yetkilerini kötüniyetli olarak kullanabilirler ve objektif ve tarafsız ekonomik değerlendirme yapmak yerine siyasi olarak bir ülkeyi zorda bırakmak için ekonomik derecelendirmeyi taraflı yapabilir.

Bu kuruluşlar, ülke ekonomisini derecelendirecek kadar uzman oldukları iddiasında olduklarından, en küçük hatalı değerlendirme yapmaları dahi hukuken tolere edilemez, sorumlulukları doğar.

S&P VE FİTCH AÇIKLAMAK ZORUNDA!

Bu kuruluşlar Türkiye'nin ekonomik derecelendirmesini negatife çevirirken hangi somut verilere, hangi gerekçelere dayandıklarını objektif ve bilimsel olarak açıklamak zorunda. Aksi hukuken kabul edilemez. Türkiye'nin anlaşması bulunan kuruluşlara karşı sözleşmeye aykırılık, anlaşması bulunmayan kuruluşlara karşı ise haksız fiil hükümlerine göre tazminat davası açılması mümkün.

TÜRKİYE TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR

Ancak tazmini istenen zarar ile objektif olmayan, taraflı ve kasıtlı olumsuz derecelendirme arasında nedensellik bağı bulunduğunun ispatı zorunlu. Olumsuz derecelendirmeye bağlı olarak Türkiye'den çekilmek zorunda kalan yatırım nedeniyle zarar gören Türk ortak böyle bir tazminat davası açabilir.

ABD MOODY'S'E ACIMADI

Yatırımcıları yanılttığı için Moody's'e birçok dava açıldı. Ancak kuruluş, tarihinin en önemli davasını ABD'de gördü. ABD Adalet Bakanlığı uzun süredir Moody's'in 2008 krizindeki rolünü inceledi. Soruşturmanın bu yıl sona ermesi ve Moody's'in 2 milyar dolarlık cezaya çarptırılması bekleniyor.

S&P'DE MORTGAGE SKANDALININ İZİ VAR!

ABD yönetiminin Standard & Poor's kredi derecelendirme kuruluşu hakkında dava açacağı duyuruldu. Standard & Poor's, ABD adalet bakanlığının bu konuda kendisine ihbarname gönderdiğini açıkladı.Dava, şirketin 2007'de yaptığı mortgage kağıtları derecelendirmeleri ile bağlantılı olarak açıldı. Bazı mortgage kredileri için çıkarılan kağıtlara hak etmediği yüksek kredi notunu verdiği, şirkete karşı getirilen eleştiriler arasında bulunuyor. Kredi derecesi AAA olarak belirlenen bu kağıtlar daha sonra büyük değer kaybına uğramıştı.

İTALYA DA MANİPÜLATÖRLERE ACIMADI

Uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki tüm dünyada devam ediyor. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de hükümet yetkililerinin Türkiye'ye hakkettiği kredi notunu vermedikleri gerekçesiyle eleştirdiği "Sıfırcı Hocalara" bir darbe de İtalya'dan geldi.



İtalya, kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's ile Fitch'i, 2011 ve 2012'de İtalya'nın notlarını kırarak piyasaları manipüle etmek suçlamasıyla mahkemeye verdi.

İtalya, kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's ile Fitch'i mahkemeye verdi. İtalya'da açılan davada hakim, Standard & Poor's ile Fitch'i, 2011 ve 2012 yıllarında İtalya'nın notlarını kırarak piyasaları manipüle etmekle suçladı. Her iki kurum da suçlamaları reddetti. Davanın başlangıç tarihi ise 4 Şubat 2015 olarak açıklandı.