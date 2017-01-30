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un devri masada

  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 15:34 Güncelleme Tarihi: 30.1.2017 15:42
Memurun yıllık izin devri masada
Memurun yıllık izin devri masada

-Sen toplu sözleşme kazanımları ve lerin devri için için Maliye Bakanlığı’nın kapısını çaldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal ile görüşen -Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretleri, havacılık tazminatına ilişkin kararın yayınlanması, 4/B ve 4/C'ye kadro verilmesi, ek ödeme kaynaklı sorunların giderilmesi" taleplerini iletti.

YILLIK İZİN DEVRİ BAKANLIĞIN GÜNDEMİNDE

de Maliye Bakanı Naci Ağbal, toplu sözleşmede üzerinde durulacak hükümlere ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini söyledi. Ağbal, 31 Ocak 2016 tarihine kadar sonuçlandırılması gereken Havacılık Tazminatı ve Temel Ücret Grupları konusunun gündemlerinde olduğunu belirtti. Maliye Bakanlığı'nın lerin devir konusunu da gündeme aldığı öğrenildi.

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