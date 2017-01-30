Mercedes-Benz Türk: "Türkiye'deki yatırımlarımıza devam ediyoruz"

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Sülün, "Türkiye'de bugüne kadarki toplam yatırımımızın tutarı 1 milyar avro. Yatırımlarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada şu an Aksaray'da 113-115 milyon avro yatırımları olduğunu ve kapasite olarak 2'ye katlayacaklarını söyledi.

DURAKLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Sülün, "15 Temmuz'dan sonra 19 Temmuz'da Aksaray'da Ar-Ge merkezi kurma kararımız vardı. Dolayısıyla bu tip olayların bizim için hiçbir engeli yok. İş anlamında baktığımızda herhangi bir duraklama, herhangi bir soru işareti söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bugüne kadar toplam yatırım tutarlarının 1 milyar avro olduğunu ve yatırımlarına hiç ara vermeden devam edeceklerini belirten Sülün, Türkiye'nin çok büyük bir pazar olduğunu, içerisinde çok büyük potansiyel barındırdığını ve lokasyon olarak çok ciddi bir merkez olduğunu kaydetti.

"OTOMOTİV SATIŞLARINDA REKOR KIRILAN BİR ÜLKEDE KRİZDEN SÖZ ETMEK ÇELİŞKİLİ"

Sülün, "Otomotiv sektöründe üretim, ihracat rekoru kırıldı. Türkiye pazarında da satış rekoru kırıldı. 2016 yılında ev satışlarında rekor kırıldı. Hem ev satışlarında hem otomotiv satışlarında rekor kırılan bir ülkede krizden söz etmek çelişkili." diye konuştu.

"REFERANDUMDAN SONRASINA DAHA POZİTİF BAKIYORUZ"

Süer Sülün, 2017'nin ikinci yarısına, referandumdan sonrasına daha pozitif baktıklarını, talebin biraz daha artması gerektiğini ve bu beklentide olduklarını dile getirdi.