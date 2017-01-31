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Büyükanneye maaş protokolü günü lanıyor

  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 11:08 Güncelleme Tarihi: 31.1.2017 11:15
Büyükanneye maaş protokolü Perşembe günü imzalanıyor
Büyükanneye maaş protokolü Perşembe günü imzalanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ı Mehmet Müezzinoğlu, ı ile ilgili protokolün günü lanacağını söyledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne projesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

Büyükanne projesinin protokolünün günü lanacağını söyleyen Müezzinoğlu, şöyle devam etti: Çalışma Bakanı ile ilgili olarak hep farklı konularla ilgiliyiz. İki konu top oldu. Biri promosyon biri büyükanne projesi. Dedeler de maaş istiyor. İşin şakası bir tarafa viz aileyi koruma taraftarıyız. Annenin bebeğinin daha çok yakınında olmasını arzu ediyoruz. Çocuk 6 yaşına gelene kadar "Anne yarı zamanlı çalışabilir" dedik. Bu kamuda kolay. Annenin yarı zamanlı olmasında, "Sabah geleceğim, öğlen gideceğim. Öğlen gelip akşam döneceğim" deniyor.

BİN AİLE DEMİŞTİK AMA...

Arkadaşlar, "Anne bir gün gelsin bir gün gelmesin" formülü de getirdi. Ama burada da işverende sıkıntı oluyor. Anne, ücretin yarısını alıyor. Bu da sıkıntı. istihdam için sorun. "Kadın istihdam azalır" dendi. Annenin maaşı yarı yarıya düşmeyecek eğer büyükanneler işin içine girerse, büyükanneye asgari ücretin yüzde 30'unu verelim dedik. Bin aile ilk olarak demiştik.

PERŞEMBE 5 BİN AİLE İÇİN İMZA ATACAĞIZ

Perşembe günü 5 bin ailelik protokolü imzalayacağız. Şubat'ta illerdeki talepleri alacağız, Mart'ta uygulamaya başlayacağız. Aile Bakanlığı uzmanları takip edecek aileleri. Bunun artısı- eksisi değerlendirilecek. Büyükannelerde sağlıklı olmasını şart olarak arıyoruz, annenin de maaşının iki asgari ücreti geçmemesi gerekecek. 420 lira gibi bir rakam var. Ama maaş, Başbakan'ın takdirinde.

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