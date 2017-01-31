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Kara para aklayan 'a 630 milyon dolar !

AA
  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 12:23 Güncelleme Tarihi: 31.1.2017 12:43
Kara para aklayan Deutsche Bank'a 630 milyon dolar ceza!
Kara para aklayan Deutsche Bank'a 630 milyon dolar ceza!

Almanya'nın en büyük bankası 'ın, müşterilerinin ve 'de larına sebep olduğu gerekçesiyle bu iki ülkeye yaklaşık 630 milyon dolar ödemesine karar verildi.

hakkında ve 'de suçlamasıyla birkaç yıldır devam eden hukuksal süreç, banka yöneticileri ile Amerikan ve İngiliz mali birimleri arasında yürütülen uzlaşma görüşmelerinin ardından sonuçlandı.

630 MİLYON DOLAR CEZA

Buna göre, bankanın ABD'nin New York eyaletinin Mali Hizmetler Birimine 425 milyon dolar, İngiltere'nin Mali Davranış İdaresine ise 204,46 milyon dolar ödemesine karar verildi.

İki ülkenin mali birimlerine toplamda yaklaşık 630 milyon dolar ödeyecek Deutsche Bank'ın sözcüsü, konu hakkında yaptığı açıklamada, bu uzlaşma bedelinin ödenmesiyle sürecin tamamlanmış olacağını belirtti.

10 MİLYAR DOLAR PARA AKLADI!

Amerikan ve İngiliz mali birimlerinin yaptığı soruşturmada, Deutsche Bank'ın Rusya'daki müşterilerinin Moskova'da ruble ile aldıkları hisse senetlerinin genellikle aynı gün içinde aynı müşterilerle bağlantılı şirketler tarafından Londra ve New York'ta Deutsche Bank üzerinden dolarla alınmasıyla yaklaşık 10 milyar dolar kara para akladıkları tespit edilmişti.

HSBC'DE KARA PARA AKLAMAKTAN CEZA ÖDEMİŞTİ

İngiltere'nin piyasa değeri bakımından en büyük bankası olan HSBC de daha önce "kara para aklama" suçlamaları ile ilgili olarak ABD'ye 1,9 milyar dolar uzlaşma bedeli ödemek zorunda kalmıştı.

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