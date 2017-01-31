Teknolojik yatırımlar için üst fon

Girişimcilere finansman sağlayacak 'üst fon'lar için start verildi. İlk fonun toplam büyüklüğünün 1 milyar lira olması öngörülüyor. Girişim sermayesine aktarılacak bu fondan en fazla teknoloji odaklı girişimci yararlanacak. Bu şekilde girişimci faiz yükünden kurtulacak, sermaye yapısı da güçlenecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son iki yılda 586 firma ile görüşme yaptıklarını, 250'sinden başvuru geldiğini bildirdi. Bakan Özlü, bu yıl içinde üst fonun kuruluş çalışmasını tamamlayacaklarını belirterek, 3 adet yeni kurulacak olan alt fonun desteklenmesini hedeflediklerini söyledi. Bakan Özlü, KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) A.Ş'nin 9 şirketle ortaklık yaptığını anımsatarak, KOBİ GSYO A.Ş'nin ortaklık yapısına ilişkin bilgi verdi.



ORTAKLIK YAPISINI ANLATTI

Özlü şöyle konuştu: "Yüzde 48.12 TOBB, yüzde 31.47 Halk Bankası, yüzde 12.33 KOSGEB, yüzde 1.65 Halk Finansal Kiralama, yüzde 0.29 TESK, yüzde 6.14 ise 16 sanayi ve ticaret odasına ait. Başvurular öncelikle, belirlenmiş olan yatırım kriterlerine göre ön elemeden geçiriliyor. Ardından, yatırım kriterlerine uyan başvurular değerlendirmeye alınarak fizilibite raporları hazırlanıyor. Ortaklık şartlarında anlaşılan girişimcilerin şirketlerine yatırım yapılır. Bu kapsamda şu ana kadar toplam 9 şirket, girişim sermayesi yatırımı vasıtasıyla desteklendi."