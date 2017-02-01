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Federasyon Konseyi, 'nı ladı

  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 11:00 Güncelleme Tarihi: 1.2.2017 11:13
Rusya Federasyon Konseyi, Türk Akımı'nı onayladı
Rusya Federasyon Konseyi, Türk Akımı'nı onayladı

parlamentosunun (Duma) üst kanadı Federasyon Konseyi, anlaşmasını ladı.

Federasyon Konseyi bugünkü oturumunda doğalgaz boru hattına ilişkin anlaşmanın lanmasını öngören yasayı kabul etti.

20 OCAK'TA İMZALANMIŞTI

Parlamentonun alt kanadı Duma, anlaşmayı 20 Ocak'ta onaylamıştı.

2 BORU HATTI İNŞA EDİLECEK

Hükümetlerarası anlaşması Ekim 2016'da İstanbul'da imzalanan Türk Akımı projesi kapsamında, biri Türkiye pazarı, diğeriyse Avrupa pazarının ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere 2 boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.

Hatlardan her birinin kapasitesinin yıllık 15.75 milyar metreküp olacağı açıklanmıştı.

ERDOĞAN 5 ARALIK'TA ONAYLAMIŞTI

TBMM Genel Kurulu'nda 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Aralık'ta onaylanmış ve 6 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından resmen yürürlüğe girmişti.

2019'DA HİZMETE GİRECEK

Projenin her iki hattı da 2019 sonunda hizmete girecek.

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