Suriyeli istihdamı için 1 milyon zeytin ağacı

ABD Başkanı Trump, göçmenleri yasaklarken, Türkiye Suriyeliler’e iş sağlıyor. Tarım Bakanlığı, Harran’da 1 milyon zeytin fidanı dikerek bin kişiye istihdam sağlayacak

Avrupa ve ABD, göçmenlere sınırlarını kapatırken, Türkiye bugüne kadar 30 milyar dolar harcadığı mülteciler için yeni iş imkânları yaratıyor. 3 milyonun üzerindeki Suriyeli için özellikle tarım sektöründe yatırımlarını artıran Türkiye, Harran'da 1 milyon ağaçlık zeytin bahçesi kuracak. Projenin 50 bin fidanlık ilk etabı için 700'ü Suriyeli, 300'ü Şanlıurfalı olmak üzere bin kişilik istihdam yaratılacak. Proje 1 milyon ağaca çıktığında da sayı 3 bine kadar ulaşacak. Dünya Bankası ve BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) destek verdiği projeye göre Harran Ovası'na dikilecek zeytin ağacı cinsi olarak kaliteli yağ veren Nizip yağlık zeytin fidesi seçildi. 50 milyon dolarlık bütçesi bulunan proje ile yüzde 70'i Suriyeli, yüzde 30'u ise Türk olmak üzere bin kişiye istihdam sağlanacak. Harran Ovası'ndaki Tektek Dağı Milli Parkı arazisine dikilecek olan zeytin fidelerinin ürünleri ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Zeytin yetiştirilmesinin ardından bölgeye zeytinyağı işleme tesisleri, lojistik merkezler gibi yan iş alanları da oluşturulacak.

SOSYAL PROJE

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce uygulanan proje için FAO ve Dünya Bankası uzmanları bölgede ziyaretler gerçekleştirdi. Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanı Bekir Sıtkı Özbek, yatırımın sosyal koruma amaçlı tarım projesi olduğunu belirtti.



YÜZDE 20-22 YAĞ VERİMİ VAR

Nizip Yağlık Fidanı: Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kilis yağlıktan sonra ikinci önemli yağlık çeşidi olarak kabul ediliyor. Meyveleri yüzde 27.4 yağ içeriyor. Yüzde 20-22 yağ verimi, yüzde 2'nin altında asit oranı ile kaliteli yağ sınıfında yer alıyor. Fidan, 2 yıl sonra verime başlıyor, ekonomik verim ise 4'üncü yılda başlıyor.



PROJENİN İLK ETABINDA 50 BİN FİDAN DİKİLECEK

Şanlıurfa Tarım İl Müdürü Murat Çakmaklı da, projede ilk etapta Tektek Dağı'nda ilk etapta 50 bin zeytin fidanı dikileceğini, rakamın zaman içinde 1 milyona ulaşacağını söyledi. Çakmaklı, projenin toplam bütçesinin ise 50 milyon dolar olduğunu belirtti. Çakmaklı, "Harran'da dikilecek zeytin fideleri Nizip Yağlı cinsi olacak. Bu fideler bölgede yıllardır yetiştiriliyor. Yağ verimi çok yüksek ve kaliteli. Proje tutarsa, hem göçmenlere hem de Şanlıurfalı vatandaşlara önemli bir istihdam imkânı olacak. Üretilen yağlar da ülke ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.